Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:27

Re: Sense Bank

Сенс почав відкривати дію картку, це випадково побачив в дії.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 01:30

  Sense Bank написав:
  ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?

Заборгованість для списання РКО підраховується саме по рахунку, тож ці витрати за 1 січня скоріш за все не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅

Проте враховуйте, що є операції, що можуть пройти по рахунку день у день і збільшити заборгованість рахунку, внаслідок чого може бути списана комісія РКО.

З повагою, Володимир 💎

Операції ініційовані 01.01 через Portmone та liqpay пройшли 03.01. Може кому згодиться ця інформація
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 22:01

Re: Sense Bank

Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 22:04

  ternofond написав:Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.

Я пройшов через це.
Десь через місяця два нарахували кешбек.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 08:47

  maniachello написав:
  -VICTOR- написав:maniachello і нам тут напишіть...бо то дууже цікаво як закритий кредит пройшов реінкарнацію :roll: чарівники - смузісти блін...


наслаждайтесь

Лично я в шоке :shock: :shock: :shock:

Зображення

Закончился 2025 год, как и декабрь 2025 года, в котором банк обещал принять решение по проблеме.
Ответа банка я так и не дождался.

Заметил, что Cash'U в январе перестали начисляться, хотя категории выбраны.
Связался со службой поддержки - снова "оплатите задолженность".

После моего возмущения прислали такой ответ:
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 08:50

Re: Sense Bank

В цьому місяці таки відірвусь від цієї пуповини. Вона більше не годує. Вже відкрив необхідні карти в Райфі, буду їх юзати активно.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:11

Re: Sense Bank

  Hotab написав:відкрив необхідні карти в Райфі
у мене Райф теж як запасний аеродром.
Але у Райфа не дають кредліміт 100..200К і мемоХрандум на 100К на будь-які перекази ((
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:45

  Amethyst написав:
  Hotab написав:відкрив необхідні карти в Райфі
у мене Райф теж як запасний аеродром.
Але у Райфа не дають кредліміт 100..200К і мемоХрандум на 100К на будь-які перекази ((

Мені p2p вже оновилось до 160к.
Ще треба написати запит на збільшення ліміту внести валюти більше 400к грн за квартал
Чим мені подобається Кредо в цьому питанні, вони мені скільки хочеш дозволяють по замовчуванню . Тут поки все треба просити
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:41

Наче писали, що продовжили безкоштовну розстрочку по картках Red 2.0 на 2026 рік. Тільки-но хотів оформити - і бачу, що на 3 місяці є щомісячна комісія.
Я щось не так зрозумів, чи не продовжили на попередніх умовах?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:25

  Искатель написав:Наче писали, що продовжили безкоштовну розстрочку по картках Red 2.0 на 2026 рік. Тільки-но хотів оформити - і бачу, що на 3 місяці є щомісячна комісія.
Я щось не так зрозумів, чи не продовжили на попередніх умовах?

Все правильно, акційна розстрочка продовжена до 31.12.26 на тих же умовах ✅
Нагадаю, що для оформлення акційної розстрочки на 3 місяці покупка має бути виконана картками RED 2.0, RED Cash та Максимум-Готівка на суму від 1000 грн 🙌🏻
З новиною можна ознайомитися тут https://sensebank.ua/news/prodovzenna-p ... cijna-30-9

З повагою, Володимир 💎
