Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:15

Re: Sense Bank

Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:08

  VASH написав:Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.

Если вы карту Red Cash только открыли (ну или активировали) то перераспределить лимит система вам даст возможность только через 10 дней. То есть вам ничего делать не надо - только ждать
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:24

WallNutPen Дякую
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:44

Підкажіть, будь ласка, який ліміт на поповнення картки в терміналі чи банкоматі у відділенні Sense банку (не касі)?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:49

  Striker написав:Підкажіть, будь ласка, який ліміт на поповнення картки в терміналі чи банкоматі у відділенні Sense банку (не касі)?

Если верить справке, то уже суровый.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:54

moveton, я це читав перед тим, як питати.
Але незрозумілі деякі моменти.
за одну операцію/день з верифікацією — від 10 до 29 999 грн

Максимум 30к в день чи за одну операцію, тобто можна 3 рази підряд по 30к?
Верифікація по номеру телефону?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:23

Верифікація по номеру телефону?
Полгода назад я авторизовался в сенином банкомате кэш-ин токеном с телефона, т.к. физической карты просто нет. В теминалах Изипэя - да, по номеру. Причем, этот номер нужно заранее зарегистрировать в Изе, чтобы на 29999 пополнять, а не на 5000.

По логике фраза "Він загальний на поповнення через термінали EasyPay, city24 та банкомати Sense Bank" означает, что лимит дневной, а не на операцию.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39

  Striker написав:Підкажіть, будь ласка, який ліміт на поповнення картки в терміналі чи банкоматі у відділенні Sense банку (не касі)?

Кілька днів тому закидав за один раз в кешін Сенса 48 тисяч грн
Раніше також закидав такі суми без проблем кешін Сенса, але треба знати свій ліміт надходжень в Сенсі, він у них за квартал, щоб не вийти за цей ліміт
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:44

Re: Sense Bank

  Кащей написав:Полгода назад я авторизовался в сенином банкомате кэш-ин токеном с телефона, т.к. физической карты просто нет

А что это за специальный кэш-ин токен? Пластиком авторизовался. Просто токеном (когда карта добавлена в гуглопей) через NFC смартфона тоже было дело - это, как картой, даёт доступ ко всем операциям. Не встречал где получать отдельный для кэш-ина.

  mogicanin1986 написав:Кілька днів тому закидав за один раз в кешін Сенса 48 тисяч грн

У меня раньше при попополнении в банкомате и сотни тысяч в день проходили. Обламывало где-то в районе уже 400к. Поэтому и сильно удивился, что по справке теперь 29999 в день лимит.
