fler написав:Риторика Вашингтона щодо Кремля стає гранично жорсткою, змушуючи російську верхівку всерйоз готуватися до найгіршого сценарію. Останні натяки Дональда Трампа про «радикальні рішення» спровокували паніку серед ідеологів РФ, а Олександр Дугін уже відкрито заявляє, що після атак на Іран наступною ціллю стане російський диктатор. Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що в американських спецслужб є готовий план фізичної ліквідації Володимира Путіна. Це не просто теорія, а резервний інструмент, який Вашингтон тримає на випадок повного провалу дипломатії або прямої ядерної загрози. https://expert.in.ua/polityka/plan-b-tr ... =156200284
andrijk777 написав:............ 2 місяці тому в Ірані були заворушення, загинуло 3000 людей(нагадаю що у нас загинуло 100 людей, в Білорусії - десь 4 людини), тобто це були дуже серйозні протести. Але США не напали, чекали. Тепер, коли все затихло, повстанців знищили, США напали. По-моєму США(Трамп) поступили підло по відношенню до іранського народу(в цьому аспекті). США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.
Вообще-то, я всё время пишу об этом. Свобода, демократия, права человека - это всё словесные узоры. Преследуются всегда какие-то вполне материальные цели. Иногда они на поверхности, иногда скрыты поглубже, порой очень глубоко, так что сложно понять. Не хочет признавать (или, действительно, не понимает) этого только шаман.
США мають значні витрати на СВО Іран (чому СВО, тому що президент має право не погоджувати з Сенатом дрібні військові дії), якщо це дійсно не сво, а війна -то має голосувати Сенат і палата представників
Трамп щось казав про страхування танкерів у страховій палаті (США), хто застрахується -того під конвоєм військового корабля США проведуть безпечно через Гормузську протоку, нічого особистого тільки Трамповський бізнес.