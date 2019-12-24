Amethyst написав:А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.
откуда такая инфа? у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте. по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.
ЗЫ речь правда про покупку частями.
Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500. До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500?
ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще
Я давно не користувався розстрочками. Тоді працював кейс нижче: Вихідні дані:
кредитний ліміт на картці -- 5к ₴;
загальна заборгованість -- 4,5к ₴;
кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
запит на розстрочку 4к ₴ був поданий до РД;
фактично розстрочка оформилася після РД, але всі 4,5к ₴ були включені в платіжний період для збереження пільгового періоду.
Після РД виходило, що:
загальна заборгованість по карті -- 4,5к ₴, з них 4к ₴ у розстрочках;
кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
сума погашення до РД для збереження пільгового -- 4,5к ₴.
Ось якщо погасити ці 4,5к ₴, то 4к ₴ рахувалися як власні грошові кошти. Відображення в застосунку було аналогічне й приходилося рахувати вручну. Приходилося ці грошові кошти якось безкоштовно виводити.
З якого періоду змінили логіку я не знаю. Можливо, змінили саме в RED 2.0 -- не можу сказати.
А як можна подати запит на розстрочку(Роз) в 4К, коли залишилося вільного кредліміту 0.5К? Тобто, ви зробили покупку на 4К, гроші блоканулися на карті, і ви зробили запит на Роз? Якщо так, то -- Ок, через 2..3 дн гроші провелися по рахунку і Роз активувалася. Але ж на картці після такої активації залишилося вільних 0.5К і при наступному поповненні нові(свої) гроші підуть на погашення Загальної заборгованості, а 4К так і залишаться в Роз до автосписання в РД чергової частини на заборгованість в грейсі
-VICTOR- написав:Це що ще таке ??? строки у них сміщаються ....я би вже звертався в НБУ , бо то дурно пахнути починає...
Слабаки! Точные месяцы и год пишут после которых будет следующее извинение о переносе сроков. Обычно отвечают "Мы работаем и когда-то сделаем. Наберитесь терпения и ждите. Мы вам перезвоним". Вот сегодня от Unex bank очередную такую отписку получил.
Howl написав:у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД
щось схоже, що на РЕДКЕШ потрібно гасити в РД, бо будуть 26%/річ нараховувати. Не впевнений, очікую відповідь від Банку, але сталося, що полочна РЕДКЕШ знову запрацювала після виключення звичайного РЕД з без% розстрочок. З РЕДКЕШ, після жовтневої РД, перша покупка в розстрочку. Після листопадної РД, звичайно нічого не нарахували, ліміт доповнив з погашеного, тепер полочного, звичайного РЕД. А грудневу заборгованість, яка вже прилетіла з жовтневих розстрочок, загасив за 5 днів до січневої РД. В яку прилетіло оті 26%/річ (готівкові операції).
UPD. нагадую панству, завтра останній потяг на нормальну доставку пластику НП