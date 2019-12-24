|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:45
kulikrom написав: Howl написав:
у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД
щось схоже, що на РЕДКЕШ потрібно гасити в РД, бо будуть 26%/річ нараховувати. Не впевнений, очікую відповідь від Банку, але сталося, що полочна РЕДКЕШ знову запрацювала після виключення звичайного РЕД з без% розстрочок. З РЕДКЕШ, після жовтневої РД, перша покупка в розстрочку. Після листопадної РД, звичайно нічого не нарахували, ліміт доповнив з погашеного, тепер полочного, звичайного РЕД. А грудневу заборгованість, яка вже прилетіла з жовтневих розстрочок, загасив за 5 днів до січневої РД. В яку прилетіло оті 26%/річ (готівкові операції).
UPD. нагадую панству, завтра останній потяг на нормальну доставку пластику НП
якось дивно звучить. redcash треба гасити до РД, бо інакше окрім 26% нарахують коміс 3,5% від суми незакритого боргу.
а от щодо розстрочек з Redcash? вони точно безкоштовні? бо в моєму розумінні всі витрати з RedCash - вони платні. про розстрочки навіть не чув/не думав про таке..
а що заважає перейти з RED на RED 2.0?..
2
4
5
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:16
Shaman
Так, все правильно, адже акційні розстрочки без комісії на 3 місяці доступні для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка ✅
Також зауважу, що прямого перевипуску з тарифу RED на RED 2.0 немає, доступно лише оформити окремо RED 2.0 та перекинути ліміт з RED 🫡
З повагою, Володимир 💎
2
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:15
Ганьба Sense банку. До сих пір не дали відповідь по моєму питанню. Обіцяли в підтримці 3-5 робочих днів на відповідь, вже пройшло 7. На запитання сьогодні - нажаль в нас немає відповіді на даний момент. Ну, ок, запам'ятаємо. Тут також мороз. Не пам'ятаю в часи "Альфи" такого пофігізму на клієнта.
38
20
38
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:27
Да предправління зараз у Закопане, ото ніяк не можуть підписати для вас папірці на повернення коштів з кредбалансу ))
5
1
1
12
Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:26
Amethyst написав:
Да предправління зараз у Закопане, ото ніяк не можуть підписати для вас папірці на повернення коштів з кредбалансу ))
Нехай Свириденко підпише. Все ж державний банк чи де?
1
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:49
Sense Bank написав:
Так, все правильно, адже акційні розстрочки без комісії на 3 місяці доступні для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка ✅
Також зауважу, що прямого перевипуску з тарифу RED на RED 2.0 немає
, доступно лише оформити окремо RED 2.0 та перекинути ліміт з RED 🫡
З повагою, Володимир 💎
ну не знаю.
в мене дві картки на один рахунок. Було RED. Персмен перезамовив одну картку на RED 2.0 - стало RED 2.0. нічого не перекидав по лімітам.
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 10:59
Shaman написав: Sense Bank написав:
Так, все правильно, адже акційні розстрочки без комісії на 3 місяці доступні для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка ✅
Також зауважу, що прямого перевипуску з тарифу RED на RED 2.0 немає
, доступно лише оформити окремо RED 2.0 та перекинути ліміт з RED 🫡
З повагою, Володимир 💎
ну не знаю.
в мене дві картки на один рахунок. Було RED. Персмен перезамовив одну картку на RED 2.0 - стало RED 2.0. нічого не перекидав по лімітам.
А це точно?
Передивиться тарифи на кожну картку в ССА. Там чітко відображується назва.
5
1
1
12
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:57
Amethyst написав: Shaman написав: Sense Bank написав:
Так, все правильно, адже акційні розстрочки без комісії на 3 місяці доступні для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка ✅
Також зауважу, що прямого перевипуску з тарифу RED на RED 2.0 немає
, доступно лише оформити окремо RED 2.0 та перекинути ліміт з RED 🫡
З повагою, Володимир 💎
ну не знаю.
в мене дві картки на один рахунок. Було RED. Персмен перезамовив одну картку на RED 2.0 - стало RED 2.0. нічого не перекидав по лімітам.
А це точно?
Передивиться тарифи на кожну картку в ССА. Там чітко відображується назва.
в додатку пише RED 2.0. можливо до цього одна картка була RED, а інша - RED 2.0, бо отримувались в різний час, але до зміни в додатку писало просто RED
2
4
5
