Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:28

  Striker написав:
  moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.

Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.


Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься.
У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13244
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:49

Sense Bank, це вже хоч щось. Тобто, можна їх витратити на покупки, як мінімум.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3691 раз.
Подякували: 5924 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 17:02

  Sense Bank написав:
  Striker написав:
  moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.

Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.

Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься.
У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻

*Андрій

покупки - це добре. а якщо це буде p2p на картку Сенс/іншого банку?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 18:19

Shaman
Згідно з тарифами картки RED 2.0 — переказ власних коштів не тарифікується, як для переказів в межах банку, так і на інші українські банки, проте не забуваємо про комісію сервісу 1% + 5 грн 😊

Але враховуючи першочергову мету поповнення — купівля ОВДП, то я б порадив цю суму власних коштів витратити саме на покупку облігацій, здійснивши операцію через Дія 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13244
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 20:55

  Sense Bank написав:Згідно з тарифами картки RED 2.0 — переказ власних коштів не тарифікується, як для переказів в межах банку, так і на інші українські банки, проте не забуваємо про комісію сервісу 1% + 5 грн 😊

Правильно ли это понимать, что со счёта RED 2.0 с таким вот хитрым балансом своих денег, показываемых, как КЛ, сам клиент спокойно может перевести свои средства на любой другой свой счёт даже внутри банка? А поддержка не может? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 23.03.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:12

Я вже нічого тут не розумію) Коротше, купили облігації через Дію, наче без комісії. Ще змінили рахунок для виплат і погашень по ОВДП з Red 2.0 на Поточний рахунок, з якого безкоштовний вихід. А для купівлі через Дію довелося оформити Дія.карту, на якій якісь незрозумілі донні тарифи, типу до 10к грн в місяць тільки безкоштовно на перекази і зняття. :shock: Її можна буде змінити якось на той же Поточний рахунок?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3691 раз.
Подякували: 5924 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:31

Re: Sense Bank

  Striker написав:А для купівлі через Дію довелося оформити Дія.карту, на якій якісь незрозумілі донні тарифи, типу до 10к грн в місяць тільки безкоштовно на перекази і зняття. :shock: Її можна буде змінити якось на той же Поточний рахунок?

Если бумаги в Сенсе хранятся, то поддержка может поменять, но зачем? Хорошая ж карта. Перевести деньги на другой свой счёт завсегда можно, а эта карта добавляет возможность дополнительных 10к в месяц налички в банкомате, двух раз в кассе и 10к в месяц шарового P2P (правда, не понял имеется ли тут ввиду толкалка или тянучка. Наверное, суммарно и плюс комиссия сервиса).
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 23.03.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 09:34

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Згідно з тарифами картки RED 2.0 — переказ власних коштів не тарифікується, як для переказів в межах банку, так і на інші українські банки, проте не забуваємо про комісію сервісу 1% + 5 грн 😊

Правильно ли это понимать, что со счёта RED 2.0 с таким вот хитрым балансом своих денег, показываемых, как КЛ, сам клиент спокойно может перевести свои средства на любой другой свой счёт даже внутри банка? А поддержка не может? :shock:

Так, все вірно. Кошти, що обліковуються по рахунку як власні ви можете вільно переказувати між своїми рахунками. Щодо підтримки - вона апріорі не має можливості проводити будь-яких фінансових операцій за клієнта, окрім як перерахунок залишку при закритті рахунку.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13244
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:36

  Sense Bank написав:Так, все вірно. Кошти, що обліковуються по рахунку як власні ви можете вільно переказувати між своїми рахунками. Щодо підтримки - вона апріорі не має можливості проводити будь-яких фінансових операцій за клієнта, окрім як перерахунок залишку при закритті рахунку.

Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 23.03.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:22

  moveton написав:Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.

Ви ж самі бачите, яка підтримка у цього банку. Дійсно могли ще 2 тижні тому сказати і все, на тому і закінчилося б. Я тільки і чув, що ці кошти підуть на погашення заборгованості. Таке враження склалося, що це як спеціально, ні тут не відповіли, ні в звичайній підтримці толком нормально не пояснили.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3691 раз.
Подякували: 5924 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
