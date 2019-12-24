moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься. У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻
moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Оскільки наразі на рахунку у вас ці кошти обліковуються саме як власні, то і при проведенні покупок вони будуть списані в першу чергу — тобто списання буде не за кредитні кошти, відповідно і ліміт не витрачатиметься. У такому разі РКО не буде списано, а % не будуть нараховуватися, адже кредитний ліміт не використовувався 👌🏻
*Андрій
покупки - це добре. а якщо це буде p2p на картку Сенс/іншого банку?
Sense Bank написав:Згідно з тарифами картки RED 2.0 — переказ власних коштів не тарифікується, як для переказів в межах банку, так і на інші українські банки, проте не забуваємо про комісію сервісу 1% + 5 грн 😊
Правильно ли это понимать, что со счёта RED 2.0 с таким вот хитрым балансом своих денег, показываемых, как КЛ, сам клиент спокойно может перевести свои средства на любой другой свой счёт даже внутри банка? А поддержка не может?
Я вже нічого тут не розумію) Коротше, купили облігації через Дію, наче без комісії. Ще змінили рахунок для виплат і погашень по ОВДП з Red 2.0 на Поточний рахунок, з якого безкоштовний вихід. А для купівлі через Дію довелося оформити Дія.карту, на якій якісь незрозумілі донні тарифи, типу до 10к грн в місяць тільки безкоштовно на перекази і зняття. Її можна буде змінити якось на той же Поточний рахунок?
Striker написав:А для купівлі через Дію довелося оформити Дія.карту, на якій якісь незрозумілі донні тарифи, типу до 10к грн в місяць тільки безкоштовно на перекази і зняття. Її можна буде змінити якось на той же Поточний рахунок?
Если бумаги в Сенсе хранятся, то поддержка может поменять, но зачем? Хорошая ж карта. Перевести деньги на другой свой счёт завсегда можно, а эта карта добавляет возможность дополнительных 10к в месяц налички в банкомате, двух раз в кассе и 10к в месяц шарового P2P (правда, не понял имеется ли тут ввиду толкалка или тянучка. Наверное, суммарно и плюс комиссия сервиса).
Sense Bank написав:Згідно з тарифами картки RED 2.0 — переказ власних коштів не тарифікується, як для переказів в межах банку, так і на інші українські банки, проте не забуваємо про комісію сервісу 1% + 5 грн 😊
Правильно ли это понимать, что со счёта RED 2.0 с таким вот хитрым балансом своих денег, показываемых, как КЛ, сам клиент спокойно может перевести свои средства на любой другой свой счёт даже внутри банка? А поддержка не может?
Так, все вірно. Кошти, що обліковуються по рахунку як власні ви можете вільно переказувати між своїми рахунками. Щодо підтримки - вона апріорі не має можливості проводити будь-яких фінансових операцій за клієнта, окрім як перерахунок залишку при закритті рахунку.
Sense Bank написав:Так, все вірно. Кошти, що обліковуються по рахунку як власні ви можете вільно переказувати між своїми рахунками. Щодо підтримки - вона апріорі не має можливості проводити будь-яких фінансових операцій за клієнта, окрім як перерахунок залишку при закритті рахунку.
Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.
moveton написав:Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.
Ви ж самі бачите, яка підтримка у цього банку. Дійсно могли ще 2 тижні тому сказати і все, на тому і закінчилося б. Я тільки і чув, що ці кошти підуть на погашення заборгованості. Таке враження склалося, що це як спеціально, ні тут не відповіли, ні в звичайній підтримці толком нормально не пояснили.