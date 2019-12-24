|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:26
Striker написав: moveton написав:
Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.
Ви ж самі бачите, яка підтримка у цього банку. Дійсно могли ще 2 тижні тому сказати і все, на тому і закінчилося б. Я тільки і чув, що ці кошти підуть на погашення заборгованості. Таке враження склалося, що це як спеціально, ні тут не відповіли, ні в звичайній підтримці толком нормально не пояснили.
Та ви спочатку спробуйте зробити все оце, шо вони тут наговорили
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:37
Amethyst написав:
Та ви спочатку спробуйте зробити все оце, шо вони тут наговорили
Ну, вчора купили вже Соледар у ICU, поки в обробці. А р2р чи ще щось, то мені вже неактуально буде. І більше ніяких виплат на кредитні і кредитно-дебетові карти з лімітом. Собі тільки залишив на Red 2.0, бо в мене там нуль і вона як дебетка чисто, і 50к в банкоматах на зняття.
Striker
Форумчанин року
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:16
Striker написав:
Ну, вчора купили вже Соледар у ICU, поки в обробці
Прям так точно в сумму своих попасть удалось?
Или просто ещё слегка в КЛ?
Кстати, напомню, что в ICU счёт выплат меняется не так вольно, как в Сенсе. Если был на еПидтримку/ДияКартку, то только на аналогичную карту в другом банке.
moveton
Профіль
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:29
moveton, та ні, ще 500 грн залишилось. То або на щось витратим, або піде вже на погашення розстрочок.
Striker
Форумчанин року
Профіль
