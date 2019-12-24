|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:12
Striker написав:
Виписка. Клікніть, щоб відкрити повністю.
Згідно тарифів для Ред 2.0 переказ власних коштів на будь-який рахунок (в т.ч. в межах банку, в межах одного ека-та) за АйБАН -- не тарифікується.
Але у вас вимагається коміс!
Ото і вся Алка зі своїм ССА.
Вимагайте бонусний диванчИк!
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:28
moveton написав:
Т.е. пока ничего не понятно и нужно подождать пару дней до проведения того 6211?
Хай тепер Зоряні лорди віддуваються. Почекаємо, але не думаю, що там щось сильно зміниться після проводки. Мене більше цікавить, що буде наступної РД. Якщо впаяють РКО чи ще щось, то автоматом полетить скарга в НБУ. Добре, що всі офіційні відповіді зафіксовано.
Amethyst написав:
Згідно тарифів для Ред 2.0 переказ власних коштів на будь-який рахунок (в т.ч. в межах банку, в межах одного ека-та) за АйБАН -- не тарифікується.
Але у вас вимагається коміс!
Ото і вся Алка зі своїм ССА.
Вимагайте бонусний диванчИк!
Отож. Я вже втратив на цій возні десь 200 грн недоотриманих % за невчасно куплені ОВДП через манси Алки. Так що тут одним диванчиком не обійдуться.
Додано: Сер 28 січ, 2026 09:17
Striker написав:Та без проблем, поїхали.
1. Своїх грошей 547 грн (35.450к ще висять заблоковані після покупки ОВДП, в Дія вже статус "Придбано"). При спробі відправити СЕП на інший банк малює коміс 20 грн при будь-якій сумі до 500 грн, від 500 грн починає ще накидувати копійки зверху.
2. При спробі поповнити поточний гривневий рахунок в межах банку малює аналогічну комісію, як в п.1.
3. При спробі погашення картки Cameleon з Red 2.0 все те ж саме.
Коротше, все туфта. Без коміс вийшло тільки купити ОВДП через Дію. Ну, і купити пару помідорів в АТБ, щоб закидати ними Сенс банк, також скоріше за все буде без коміс.
Можна сплатити комуналку під нуль без комікса.
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:44
Striker написав: moveton написав:
Т.е. пока ничего не понятно и нужно подождать пару дней до проведения того 6211?
Хай тепер Зоряні лорди віддуваються. Почекаємо, але не думаю, що там щось сильно зміниться після проводки. Мене більше цікавить, що буде наступної РД. Якщо впаяють РКО чи ще щось, то автоматом полетить скарга в НБУ. Добре, що всі офіційні відповіді зафіксовано.
Amethyst написав:
Згідно тарифів для Ред 2.0 переказ власних коштів на будь-який рахунок (в т.ч. в межах банку, в межах одного ека-та) за АйБАН -- не тарифікується.
Але у вас вимагається коміс!
Ото і вся Алка зі своїм ССА.
Вимагайте бонусний диванчИк!
Отож. Я вже втратив на цій возні десь 200 грн недоотриманих % за невчасно куплені ОВДП через манси Алки. Так що тут одним диванчиком не обійдуться.
ви провели нестандартну операцію, на якій не зналися, й на форумі схоже ніхто не знав. а тепер банк винен, що щось пішло не так... тому давайте об'єктивніше... бо бажання щось заробити, але при цьому щоб банк нічого не заробив - воно зрозуміло, але банки не для того існують, щоб надавати безкоштовні послуги
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:55
Shaman написав:
ви провели нестандартну операцію, на якій не зналися, й на форумі схоже ніхто не знав. а тепер банк винен, що щось пішло не так... тому давайте об'єктивніше... бо бажання щось заробити, але при цьому щоб банк нічого не заробив - воно зрозуміло, але банки не для того існують, щоб надавати безкоштовні послуги
Банк заробляє на мені аж 100 грн за РКО кожного місяця, куди ще більше.
А тільки що ще й заробила менеджер Сенс банку, яка мені подзвонила і ми разом оформили Red Cash з лімітом. Всі в плюсі, так би мовити.
Востаннє редагувалось Striker
в Сер 28 січ, 2026 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 10:55
Shaman написав:
ви провели нестандартну операцію, на якій не зналися, й на форумі схоже ніхто не знав. а тепер банк винен, що щось пішло не так... тому давайте об'єктивніше... бо бажання щось заробити, але при цьому щоб банк нічого не заробив - воно зрозуміло, але банки не для того існують, щоб надавати безкоштовні послуги
Про подібні і свідомі
операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну
Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!
Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:05
Amethyst написав: Shaman написав:
ви провели нестандартну операцію, на якій не зналися, й на форумі схоже ніхто не знав. а тепер банк винен, що щось пішло не так... тому давайте об'єктивніше... бо бажання щось заробити, але при цьому щоб банк нічого не заробив - воно зрозуміло, але банки не для того існують, щоб надавати безкоштовні послуги
Про подібні і свідомі
операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну
Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!
Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту
у вас багато вільного часу
я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:12
Shaman написав:
я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий
Какой белой? СЭП с дебеток в SSA шаровый. Только за P2P толкалку есть комис сервиса. Вот он да, на всех картах, кроме немножко на хамоне.
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:15
Shaman написав: Amethyst написав: Shaman написав:
ви провели нестандартну операцію, на якій не зналися, й на форумі схоже ніхто не знав. а тепер банк винен, що щось пішло не так... тому давайте об'єктивніше... бо бажання щось заробити, але при цьому щоб банк нічого не заробив - воно зрозуміло, але банки не для того існують, щоб надавати безкоштовні послуги
Про подібні і свідомі
операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну
Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!
Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту
у вас багато вільного часу
я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге
Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб. І нічого зазорного тут немає
А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.
А з Реда 2.0 виходить безкоштовно вивести СВОЇ (як вказано у Виписці!!) не завжди можна як вказано в ТарифаХ. І хто тут свинячить, реально?
