Amethyst написав:Shaman написав:Amethyst написав:Про подібні і свідомі операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!
Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту
у вас багато вільного часу я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге
Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб. І нічого зазорного тут немає
А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.
А з Реда 2.0 виходить безкоштовно вивести СВОЇ (як вказано у Виписці!!) не завжди можна як вказано в ТарифаХ. І хто тут свинячить, реально?
якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - "