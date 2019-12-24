RSS
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:58

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Про подібні і свідомі операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!

Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту :evil:

у вас багато вільного часу ;) я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге :lol:

Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб. І нічого зазорного тут немає :wink:
А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.
А з Реда 2.0 виходить безкоштовно вивести СВОЇ (як вказано у Виписці!!) не завжди можна як вказано в ТарифаХ. І хто тут свинячить, реально?

якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - " ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11497
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
