Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 17:13

Re: Акції від ПУМБ

«Новорічний календар» у ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/novorichnyy- ... ohochennya
22 грудня 2025 року — 31 грудня 2025 року (до 12:00)
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 10:07

Re: Акції від ПУМБ

«Винагорода з ПУМБ» за оформлення Грошей в розстрочку
https://news.finance.ua/ua/nove-zavdann ... ozstrochku
Пропозиція діє протягом січня 2026 — червня 2026 року.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:35

Re: Акції від ПУМБ

Користуйтесь додатковими перевагами та Акційними курсами при регулярній купівлі та продажу валюти в застосунку ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/korystuytes- ... sunku-pumb
Акція діє до 31 травня 2026 року
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:53

Re: Акції від ПУМБ

Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:28

Re: Акції від ПУМБ

Візьміть участь в акції «Бонус 100 грн за безконтактні оплати» та отримайте бонус
https://news.finance.ua/ua/bonus-100-hr ... tni-oplaty
Пропозиція діє протягом лютого 2026 — липня 2026 року
