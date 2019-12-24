klug написав:Знаю, що ДУ і Алка - це не одне й те саме, але тісно інтегровані і Алка бачить баланс. У того ж ICU таке дроблення не прокатує
Ну це ж питання для фінмона від ДУ А тута Офпред тільки від Алки, ото він вужом і в'ється, шоби типа відповісти на ваше хитромудре питання Якихось повідомлень про подібні кейси від клієнтів тута не було
ternofond написав:Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.
Не пройшов і місяць як нарахували обіцяний бонус
Я чекав більш двох місяців та постійно турбував підтримку
klug написав:Якщо у різні місяці купити ОВДП у Алки на загальну суму більше 400к з погашеннями також у різні місяці - це (загальна сума паперів у ДУ) буде для неї додатковим тригером для фіншмону?
власне вже зацікавленість клієнта правилами фінмону має бути тригером для фінмону й це напівжарт - а може взагалі не жарт. методологія фінмону має бути закрита від клієнтів, й навіть від працівників банку...
Я ще такої прибацаної банки не бачив: анулювали зароблені у січні АТБ-горіхи, бо не були вибрані пвдвищені категорії. Я у правилах акції взагалі не бачу ні такого обов'язку, ні такої підстави для анулювання. Кидалово на рівному місці - впізнаю Алку.
8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми: ... 8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку Sense SuperApp в розділі в розділі Програми винагород «Cash'u Club» (вибір підвищених категорій кешбеку, або повернення бонусів грошима на картку, або обмін бонусів в розділі «Обмін бонусів») впродовж останніх 180 днів з моменту підключення до Програми та у відповідності до п.8.4., та/ або 8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Т.е. обмен орехов на деньги/бонусы был, но всё равно потребовали ещё и выбора категорий? Странно так. Ещё более странно, что за месяц до того в приложение предупреждающий пушик не приходил. У меня был. Выбрал категории, сделал ореховую покупку и сохранил орехи. А через почти две недели после крайнего срока даже дождался здесь ответа, что покупка должна быть ее просто по карте, как в Правилах написано, а приносящей орехи.
moveton написав:Т.е. обмен орехов на деньги/бонусы был, но всё равно потребовали ещё и выбора категорий?
Саме так, у січні були накопичення і був обмін. Ще взагалі не пройшло 180 днів, як я навіть картку відкрив. Ще раз звертаю увагу, що списали саме січневі 2% бонуси за АТБ. Якби я порушив загальні правила, то тоді мало б списати усі січневі бонуси, а не лише частину.