Sense Bank
тему
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лют, 2026 10:52
Shaman написав: klug написав: Arien написав:
Так АТБ никак не связан с категориями. Абсолютно не логичный пункт...
Згоден. Зв'язок взагалі не очевидний. Особливо гидко відчувається, що спочатку нараховують, а потім анулюють. Якби хоч конкурентні категорії пропонували, то я може й наткнувся на це, а так там якийсь шлак, де у інших банках є кращі пропозиції.
й це заважає вибрати категорії?
От дійсно!
Алці ж, як німфоманці, потрібно постійне відчуття щастя, шо вона комусь подобається і потрібна зі своїми кат-ми
А у нас тут чисто ділові відносини !
Додано: Суб 07 лют, 2026 14:15
й це заважає вибрати категорії?
Ви десь побачили слово "заважає" у моєму дописі?
Додано: Сер 11 лют, 2026 17:11
Це тільки у мене проблеми з відключенням пролонгації депозиту швидкий?
При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Якщо вийти з депозиту та повернутися, повзунок показує, що пролонгація виключена. Наступний вхід вже включена та так і залишається.
