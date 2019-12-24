RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:56

Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:59

  Howl написав:
  pepe написав:При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Зайдіть у депо, потім шестерня і пункт "Історія дій". Там відображаються відомості щодо відключення/включення пролонгацій.

Історія дій чиста, немає жодного запису. Сьогодні, дивним чином, вже все "налагодилося" - банк втишку виправив баг.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:01

  postal-crazy написав:Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?

Якщо на НП, то ні. З 22.01 послуга стала платною для усіх карток (100 грн), окрім зарплатних, пенсійних та соціальних карток ("Національний кешбек", "єПідтримка", "єВідновлення" та Дія.Картка).
Можна відділення банку, або звернутись до відділення і отримати не іменний пластик

Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:03

  Striker написав:От що це за приколи такі? Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому. Я розраховував на цю суму саме сьогодні, бо потрібно зробити переказ іншій людині. Хто відповість за це бл#*&во????


Уточнив щодо цієї ситуації у колег, підказали що сьогодні мають сторнувати та виплатити на коректний рахунок 👌

Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:47

Re: Sense Bank

  pepe написав:Історія дій чиста, немає жодного запису. Сьогодні, дивним чином, вже все "налагодилося"
Це свідчит то те, що сервер запит не обробив. Тому вимкнув пролонгацію, то треба перевірити в історії дій. Якщо там чисто, то нічого не докажеш.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:40

  Sense Bank написав:Уточнив щодо цієї ситуації у колег, підказали що сьогодні мають сторнувати та виплатити на коректний рахунок

Гроші виплатили, а от про сорі-бонус чомусь забули. Довелося ще раз нагадувати вашим колегам, пообіцяли впродовж 3-5 днів нарахувати бонусами кеш'ю. Подивимося. Один раз ще окей, але це вже в другий раз така історія. Сподіваюсь, що останній.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:19

Re: Sense Bank

  Striker написав:пообіцяли впродовж 3-5 днів нарахувати бонусами кеш'ю. Подивимося. Один раз ще окей, але це вже в другий раз така історія. Сподіваюсь, що останній.

Точно. Больше бонусов не дадут :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:42

розстрочка по коду 5816

Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:50

  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
Ну вже 100 років цей МСС в квазікеше :roll:
Думаєте для вас виключення зроблять?
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:53

  Amethyst написав:
  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
Ну вже 100 років цей МСС в квазікеше :roll:
Думаєте для вас виключення зроблять?

Рік назад переводили.
Ви привели сайт банку.
Банк помиляється, таке може бути.
Допоможемо банку виправити помилку.
