Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:12

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля.
Військова присяга не є добровільною, фактично це примусова формальність. Тож не можна зрадити те, що не було актом доброї волі.
Клятва Гіпократа це більше легенда, ніхто ніяку клятву і реальності не дає

Призывался я на срочку в СССР а вернулся в незалежну Украину , захожу в военкомат встать на учёт и забрать паспорт а тётя в окошке говорит что надо принять присягу я говорю что уже принял в 1990, нада новую, если не захочешь то паспорт не вернём, пришлось присягнуть через окошко подписью в журнале
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:49

Vadim_
Ця історія звучала тут вчетверте з того що я бачив))
Може ще є, хз 😅😅



  hxbbgaf написав: З цього все і починається, корупція і свавілля.

За корупцію є відповідні статі КУпАП і ККУ.
За ухиляння абирвалга теж є статті. Саме по ним відповідають порушники. За «порушив вимоги присяги» - нема статті.
Коли абирвалг нарешті припинить ухилятись і почне захищати рідну державу, він дізнається що він став військовим з моменту підписання відповідним керівником наказу про зарахування абирвалга до списків в/ч. Не з моменту складання присяги.
І припинить він бути в/сл з моменту наказу про звільнення. Присяга знову тут ніяким боком, виконувати її вимоги звільнений абирвалг не буде. Ритуала звільнення абирвалга від присяги також не буде, але обовʼязки в/сл він виконувати як не дивно припинить.

Пан Барабашов, який періодично псує повітря тут , склав присягу і отримав офіцера в навчальному закладі. Поцікався скільки днів він захищав державу в своєму житі. Потім ковтни пігулку яка нагадає тобі скільки років я захищав твоє нікчемне психотропне життя.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 лют, 2026 22:17, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:44

Статті. не сміши, я вже писав, як триває "суд" по нашій не олігархічній справі. А що вже казати за корупціонерів.. Он здорово судять міндича чи шурму, шефіра, сидять, мабуть? Навіть крупа здорово сидить? Суд їй навіть вільно пересуватись дозволив.
За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?
Годі при***.
Захищають під час війни, до війни ти нічого і нікого не захищав, тільки своє жалування.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 10:22

hxbbgaf

Захищають під час війни,


Ну то так. А що в тебе не сходиться?
Відправляй 500 баксів модератору (як арбітру) , і я теж.
Якщо я надам докази безпосередньої участі в обох етапах російсько-української війни - твої 500 переходять мені. Якщо ні - мої тобі.
Згоден?
Ні, то закриваєш пістак, поки я тобі його не розірвав
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 10:59

  hxbbgaf написав:Статті. не сміши, я вже писав, як триває "суд" по нашій не олігархічній справі. А що вже казати за корупціонерів.. Он здорово судять міндича чи шурму, шефіра, сидять, мабуть? Навіть крупа здорово сидить? Суд їй навіть вільно пересуватись дозволив.
За порушення правил обліку у нас штраф, а не побиття і вбивство. Хто відповів за Сахарука, Сопіна, Танчика і ще сотень людей, яких вбили? Он купа відео було з Одеси і як з машини людини викинули непритомну, і як за двері ТЦК викинули і кинули, скільки епілептиків забили, чи потім казали, що то епілептики. В Харкові навіть військового до полусмерті нещодавно побили. Це все верховенство закону?
Годі при***.
Захищають під час війни, до війни ти нічого і нікого не захищав, тільки своє жалування.


И весьма неплохое жалование
Заработанное на экваторах
Почему то обычный моряк там или дальнобойщик куйвам может продолжить так работать на зарубежного заказчика с 24.02.22 а тут все двери выработанному пенсу в 45 открыты.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:26

  Hotab написав:hxbbgaf

Захищають під час війни,


Ну то так. А що в тебе не сходиться?
Відправляй 500 баксів модератору (як арбітру) , і я теж.
Якщо я надам докази безпосередньої участі в обох етапах російсько-української війни - твої 500 переходять мені. Якщо ні - мої тобі.
Згоден?
Ні, то закриваєш пістак, поки я тобі його не розірвав

Та в нас півкраїни на 1 день поїхали, щоб УБД отримати.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:27

У Харкові ТЦК побили ветерана, учасника бойових дій, інваліда 3-ї групи знятого з військового обліку у зв'язку з непридатністю.
t.me/napovestkeKh
/46674
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:02

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf

Захищають під час війни,


Ну то так. А що в тебе не сходиться?
Відправляй 500 баксів модератору (як арбітру) , і я теж.
Якщо я надам докази безпосередньої участі в обох етапах російсько-української війни - твої 500 переходять мені. Якщо ні - мої тобі.
Згоден?
Ні, то закриваєш пістак, поки я тобі його не розірвав

Та в нас півкраїни на 1 день поїхали, щоб УБД отримати.


То ти готовий чи ні? Твоє виляння сракою мені не цікаве. Буде не УБД, а довідки про безпосередню участь. З вказанням дат (коли були бойові вильоти) в кожному з місяців всіх років, коли був. Є за всі роки з 2014-2023 включно. Ну?
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:22

  Hotab написав:То ти готовий чи ні? Твоє виляння сракою мені не цікаве. Буде не УБД, а довідки про безпосередню участь. З вказанням дат (коли були бойові вильоти) в кожному з місяців всіх років, коли був. Є за всі роки з 2014-2023 включно. Ну?

Ну, які могли бути бойові вильоти до 22-го року? Війни не було! В АТО там особливо після 16-го сиділи на лінії розмежування, іноді пострілювали, ОБСЄ там їздило дивилось, аби не стріляли, не те що з літаків бомбити.
Хоча я не здивуюсь. Корупція така, що напишуть, що і в космос літав до черновецького.
І от ти в 23-му відлітався, навіть як вірити, а Зєля хоче, щоб солдати сиділи в окопах до скону, до перемоги, до кави в Ялті. Так і сказав. А потім будеш про один закон для всіх.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:32

hxbbgaf
Еблан, мене не цікавить твоя демагогія. Ти сволота психотропна тут розказувала дещо інші речі. Ти готова матеріально відповісти за свої слова?
