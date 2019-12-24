Искатель написав:
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:57
21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:07
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:52
Наявність двох партнерів - це певно і є відповідь на питання, чому працює лише частина функціоналу оплати комуналки.
А от підхід, де, приховані від клієнта технічні деталі реалізації, мають пріоритет над офіційними умовами програми, викликає нові питання...
