тут пишут, что основной прирост эффективности за счет конденсатора а при работе на обогрев как раз таки конденсатор это то, что во внутреннем блоке, соотв при обогреве уже картина может быть другая, например процентов 10 экономии электричества в течении года в среднем. в комплексе в украинском климате оба режима являются актуальными, да и больше даже обогрев, который используется с октября по апрель, а охлаждение три летних месяца и то не всегда плюс более дорогая установка (скорее всего) и тд.
Схоже що трохи не так. І на обігрів, і на охолодження ключове значення має зовнішній .
Для обогрева (режим теплового насоса в сплит-системе) увеличенный испаритель (наружный теплообменник в режиме обогрева) имеет гораздо большее значение, чем увеличенный конденсатор (внутренний теплообменник). Для охлаждения — наоборот, увеличенный конденсатор (наружный) даёт больший прирост эффективности. Почему именно так (физика процесса) В режиме обогрева: • Испаритель (на улице) — это теплоотборник (абсорбирует тепло из холодного наружного воздуха). • Воздух зимой имеет низкую плотность тепла (мало энергии на м³), температура низкая → нужно максимально большая поверхность и хорошая теплоотдача, чтобы «вытянуть» хоть сколько-то тепла без сильного падения давления всасывания. • Чем больше/эффективнее наружный теплообменник → тем выше давление всасывания, тем ниже степень сжатия (compression ratio), тем выше COP (коэффициент эффективности) и тем меньше падает производительность при –10…–25 °C. • Увеличенный наружный блок (больше рядов трубок, площадь) — это главный фактор для хорошего SCOP в холодном климате. В режиме охлаждения: • Конденсатор (на улице) — отводит тепло в горячий воздух. • Летом наружный воздух горячий → теплоотдача хуже, нужно большая поверхность конденсатора, чтобы снизить давление нагнетания и не «загнать» компрессор в неэффективный режим. • Здесь увеличенный наружный теплообменник (конденсатор) даёт основной прирост SEER. Реальные цифры и практика (в т.ч. Gree и другие бренды) • В современных инверторных сплитах (включая Gree U-Crown, Daikin, Mitsubishi, Panasonic) премиум-модели часто имеют увеличенный наружный теплообменник (3–4 ряда вместо 2) именно для лучшего обогрева зимой. • Увеличение площади наружного теплообменника на 50–100 % → +15–30 % к SCOP при низких температурах (–15…–20 °C). • Увеличение внутреннего (конденсатора в обогреве) даёт лишь +5–10 % в обогреве, потому что внутри теплоотдача в воздух/помещение идёт легко (воздух тёплый, вентиляторы помогают).
Якщо порівнювати вагу наружки бюджетніка 28 кг і преміального 42-45 , то якщо викинути (вагу) корпус, кабелі, компресор , фреон, то мабуть якраз вдвічі більше буде міді у преміального.
Damien написав:А ты точно понимаешь как оно работает?)) Безаккумуляторные системы используются для выработки э/э на продажу по зеленому тарифу. Инверторные системы для обеспечения автономности объекта - они уже и так с АКБ, а солнечные панели - это всего лишь один из способов способов их зарядки. Наряду с самым простым способом - зарядка от сети 220В (когда эта сеть доступна) и зарядка от генератора.
є якісь аргументовані заперечення по суті? є досвід? ну то кажи, бо в мене є і я цю загадку вирішив багато років назад
є досвід панелей, позитивний. буду ще додавать на осінь-зиму, квітень-вересень 100% власне забезпечення. за рік і 4 місяці назбирав більше 5000 квт, притому що тарифу нема, і літом просто нема куди дівать
Faceless написав:[ І чого не поставити перед інвертором просто зубр щоб відсікати, якщо напруга висока?
нема сенсу. дея 6к спокійно може заряджатись від 150 до 300В, пороги налаштовуються, якщшо вилазить то сама відключить мережу
Со слов техподдержки , когда есть внешняя сеть инвертор Дея работает как байпас , это не отключаемая функция, тоесть 300 В придут в дом прямиком на технику. настройки выставляются в допустимых пределах и при превышении инвертор отключается от внешней сети а если погода не того или ночью то нету подзаряда батарей
