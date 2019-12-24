Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16
Re: Sense Bank
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:49
Re: Sense Bank
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:02
Вітаю, повертаюся до вас із фідбеком 👌🏻
Поспілкувався з колегами, вони додатково проаналізували ситуацію, проте наразі дійшли висновку, що змін у логіці оформлення розстрочки та МСС, що перебувають у виключеннях, не буде.
Надані послуги за МСС 5816 включають продаж ігрових елементів та віртуальної валюти для використання в іграх, тому цей МСС-код знаходиться у виключеннях для оформлення розстрочки ❌
З повагою, Володимир 💎
