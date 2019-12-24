Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:14
moveton написав:
О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?
Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.
Svetlana, [03/12/2026 17:23]
нікуди більш витратити той кєшбек 😄
Надія, [03/12/2026 20:43]
Я якось платила минулого місяця саме за газ. Спочатку 1000 з нац.кешбеку. Потім теж так по рахунку не дало сплатити. Залишок сплачувала через Оплату послуг, вибирала Нафтогаз, вводила особовий рахунок, і там залишок вже був. Спробуйте.
К офпреду: за что клиентам-то такие квесты? Всё таки ДРС?
Така ситуація з оплатою комунальних обумовлена технічними особливостями виставлення рахунку одним з наших партнерів. Як варіант вирішення - можна провести другу оплату через Комунальні регіонів 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:05
А у чому прикол, що для карткових та навіть депозитних рахунків на сторінці реквізитів є можливість їх скопіювати, а для поточного треба або набирати руками, або генерувати pdf і набирати звідти? Це якийсь натяк на схильність до мазохізму користувачів поточних чи м'який стимул для відкриття пакетки?
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:16
У меня для текущего и физика и ФОП рядом с IBAN и другими полями есть кнопочки копирования. При нажатии даже пишут, что скопировали. Единственное, чего там нет по сравнению с карточным счётом - это QR кода. Но я им сроду не пользовался.
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:35
Ну Алка ж типова садюга
Пам'ятаю, шо коли мені теж закортіло ото скопіпастити АйБАН, то прийшлося сам договір відправити на мило, бо в звичайній пдфці з рек-ми АйБАН був з пробілами, і я не міг його нормально зкопіпастити
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:48
Скопіювати реквізити поточного рахунку також можна, достатньо пари магічних рухів 👌🏻
Затиснути ярлик поточного рахунку, й в меню обрати "Реквізити" — їх можна буде скопіювати, як і за всіма іншими продуктами ✅
Але загалом питання слушне, візьму в роботу 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:15
А якщо оту пдфку з рек-тами вставити прям в месенджер платежів у ССА, то він відпарсить шо куди тама?
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:59
Так, це дійсно те, що я шукав. Дякую! Здогадатися зайти саме таким чином, а не через рахунки на головні - задача нетривіальна
Квест-банк
Додано: Вів 17 бер, 2026 16:06
Радий, що вдалось допомогти вам 🙏🏻
Спробую прибрати цю головоломку)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Вів 17 бер, 2026 16:14
klug написав:
Квест-банк
Хм, а от під коліщатком такої фічи немає у поточного. ДРС
Додано: Вів 17 бер, 2026 18:02
У цьому і була суть претензії. Володимир ніби одразу здогадався, яким шляхом міг піти неофіт. А от moveton
схоже постійно з читами грає
Володимире, про QR-код теж питання цікаве: у карткових вони є на цьому екрані, а от у Ощадного та поточного немає. Користь від них дійсно мінімальна, але підсвідомо очікується якась консистентність в інтерфейсі...
