Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2026 16:02
Sense Bank написав: klug написав:
А у чому прикол, що для карткових та навіть депозитних рахунків на сторінці реквізитів є можливість їх скопіювати, а для поточного треба або набирати руками, або генерувати pdf і набирати звідти? Це якийсь натяк на схильність до мазохізму користувачів поточних чи м'який стимул для відкриття пакетки?
Скопіювати реквізити поточного рахунку також можна, достатньо пари магічних рухів 👌🏻
Затиснути ярлик поточного рахунку, й в меню обрати "Реквізити" — їх можна буде скопіювати, як і за всіма іншими продуктами ✅
Але загалом питання слушне, візьму в роботу 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
.. ну з реквізитами - то таке ..а ви мені поясніть якого милого по поточному рахунку неможливо зробити виписку ??? А потрібно звертатись ц підтримку і вони вже витягнуть з систем банку і нададуть клієнту...що то за садо мазо таке???
Додано: Сер 18 бер, 2026 16:09
-VICTOR-
Дякуємо за зворотний зв'язок!
Шукатимемо можливості для реалізації 💙
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 18 бер, 2026 22:31
Sense Bank написав:
...акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
Позавчора й сьогодні намагався застосувати промокод для відправлень за тарифов "Пріоритетний" та "Базовий" -- не підходить. Оператор відділення повідомив, що строк дії промокоду сплив 28 лютого
Додано: Чет 19 бер, 2026 07:51
Howl написав: Sense Bank написав:
...акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
Позавчора й сьогодні намагався застосувати промокод для відправлень за тарифов "Пріоритетний" та "Базовий" -- не підходить. Оператор відділення повідомив, що строк дії промокоду сплив 28 лютого
Там в Сса в розділі кешбеків кілька днів тому з'явився банер (алка скрін зробити не дозволяє), що з 12 по 31.03.2026 на укрпошті діє знижка 20% по коду 0010-1657-0633. А попередній так припинив дію із закінченням зими
