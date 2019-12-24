Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2026 16:02
Sense Bank написав: klug написав:
А у чому прикол, що для карткових та навіть депозитних рахунків на сторінці реквізитів є можливість їх скопіювати, а для поточного треба або набирати руками, або генерувати pdf і набирати звідти? Це якийсь натяк на схильність до мазохізму користувачів поточних чи м'який стимул для відкриття пакетки?
Скопіювати реквізити поточного рахунку також можна, достатньо пари магічних рухів 👌🏻
Затиснути ярлик поточного рахунку, й в меню обрати "Реквізити" — їх можна буде скопіювати, як і за всіма іншими продуктами ✅
Але загалом питання слушне, візьму в роботу 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
.. ну з реквізитами - то таке ..а ви мені поясніть якого милого по поточному рахунку неможливо зробити виписку ??? А потрібно звертатись ц підтримку і вони вже витягнуть з систем банку і нададуть клієнту...що то за садо мазо таке???
- Повідомлень: 7375
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1345 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2026 16:09
-VICTOR-
Дякуємо за зворотний зв'язок!
Шукатимемо можливості для реалізації 💙
З повагою, Володимир 💎
- Представник банку
- Повідомлень: 13295
Додано: Сер 18 бер, 2026 22:31
Sense Bank написав:
...акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
Позавчора й сьогодні намагався застосувати промокод для відправлень за тарифов "Пріоритетний" та "Базовий" -- не підходить. Оператор відділення повідомив, що строк дії промокоду сплив 28 лютого
- Повідомлень: 6419
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 1150 раз.
Додано: Чет 19 бер, 2026 07:51
Там в Сса в розділі кешбеків кілька днів тому з'явився банер (алка скрін зробити не дозволяє), що з 12 по 31.03.2026 на укрпошті діє знижка 20% по коду 0010-1657-0633. А попередній так припинив дію із закінченням зими
- Повідомлень: 1533
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 479 раз.
Додано: Чет 19 бер, 2026 10:05
Саме так, наразі з промокодом "0010-1657-0633" можна отримати миттєву знижку у 20% з карткою Sense Bank у стаціонарних поштових відділеннях Укрпошти.
Ліміту на використання промокоду не передбачено.
Також лагідно нагадую, що дозвіл на скріни та запис екрану протягом сесії переїхав у розділ Більше - Дані та безпека 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
- Представник банку
- Повідомлень: 13295
Додано: Чет 19 бер, 2026 12:04
Sense Bank, я розумію, що можна помилятися, але якось обережно з тією інформацією, яку тут публікуєте.
Бо спочатку написали, що все ок і старий промокод працює, а потім виправлення своєї інформації не було навіть тоді, коли почали з'являтися повідомлення про нечинність наведеного промокоду.
- Повідомлень: 6419
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 1150 раз.
Додано: Чет 19 бер, 2026 12:11
Розумію, але в той момент ми мали саме таку інформацію про акцію та промокод. Тому і писали відповідь від наявних даних. Але дякую за зауваження, врахуємо на майбутнє 👌
*Андрій
- Представник банку
- Повідомлень: 13295
Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:21
Howl написав: moveton написав:
Разве переводы на 2 копейки запрещены?
Раньше такое в приложении банка Сенс было не доступно. Столкнулся когда-то. Потом исправили это.
Знов стикнувся з цією проблемою...12 копійок на цей раз сакральна сума. Чомусь Ощадний не вважається повноцінним рахунком в такому випадку. Мої дії - з Ощад на ПрофиПлей 5.12, відсіль 0.12 на РЕдКеш й 5.00 повернення на Ощад. Муть...бо з Ощаду напряму 0.12 зась хоч тягнути, хоч штовхати
А як по-другому?!
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 96 раз.
Напомните, пожалуйста, как сейчас у получателя платежа по реквизитам выглядит плательщик (плачу с Ящера)? Как транзитный счет Сенса или как полноценное частное лицо с р/с, ФИО и ИНН?
- Повідомлень: 1298
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 85 раз.
Додано: Нед 22 бер, 2026 23:28
Как повезет. Из практики в абсолютном большинстве случаев как полноценное частное лицо. Но - специально сейчас перепроверил - у меня буквально 28.02.2026 - СЭП на один из банков зненацько пришел с транзитника 2924 с именем плательщика "Сенс-банк" (за месяц до того по тому же шаблону с моего 2620 с моим ФИО) - в итоге платеж попал на доп проверку и мне чтобы не вылететь из грейса пришлось наново гасится по р2р (благо сумма была небольшой). От чего это зависит и почему платеж вдруг пришел с транзитника - ума не приложу
- Повідомлень: 1533
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 479 раз.
