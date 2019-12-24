#<1 ... 1575157615771578 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 106 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 106 Додано: Пон 23 бер, 2026 22:45 Howl написав: Відносно нещодавно банк дозволив із картки Cameleon оформлювати розстрочки, нещодавно зробив кредитку RED 2.0 дебетово-кредитною. Це все показує, що банк експерементує і хоче збільшити зацікавленість своїх і майбутніх клієнтів. Але щось не той результат... Тому зміни будуть і краще, якщо їх направити в необхідний потік. Відносно нещодавно банк дозволив із картки Cameleon оформлювати розстрочки, нещодавно зробив кредитку RED 2.0 дебетово-кредитною. Це все показує, що банк експерементує і хоче збільшити зацікавленість своїх і майбутніх клієнтів. Але щось не той результат... Тому зміни будуть і краще, якщо їх направити в необхідний потік. А я от вважаю ці дві новації недоречними

Бо вони паплюжать суть двох різних (але подібних) продуктів.

Хамон був кредиткою вже з "вічною розстрочкою" в грейсі... От для чого ще одна розстрочка... на розстрочку?

Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6908 З нами з: 05.05.21 Подякував: 529 раз. Подякували: 1376 раз. Профіль 5 1 1 13 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2026 01:41 Howl написав: Але щось не той результат... Але щось не той результат...

А який тут може бути результат? Проблема Алки ж не у якомусь конкретному продукті, а у тому, що це схемний казино-банк, де, який би ти не був обережний сниозадрот, тебе усе одно знайдуть, як пощипати. Я 10 років придивлявся перед тим, як сюди вступити, уважно вивчав усі умови і усе одно мене побрили на горіхи вже на 2-й місяць. Уся система працює аби-як: то треба присісти, привстати і пострибати, то все впало, то є 12 способів щось зробити, з яких працює 7, а правильно один - усім пофігу, крім тих, хто знаходить у глюках користь. У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.



Щодо ж до конкретно кредитних продуктів, то от, наприклад: всі чудово знають, як клієнтам подобається унікальна фішка у вигляді РКО. Бенз. дорожчає, протока перекрита, час вже його збільшити хоча б до 1к і зробити хоча б що 10 днів - гарантую, що це стимулюватиме наплив нових солідних клієнтів, що позбавлені такого статусного привілею у інших 68-ми банках (другий унікум копі-ТАСя). Зараз навіть важко вибрати, яка з історій мене більше взірвала мозок: як Striker два тижні шукав, куди поділося його поповнення на RED, бо гроші ніби зарахувало, але за законами квантової фізики, а не типових фінансів; чи як Алка згадала maniachello давно прощені за власною ж пропозицією борги 🤯



Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою. Сам я тут лише тому, що: а) банку нарешті забрали у ф̶с̶б̶ фрідмана та авена; б) шановні свині постійно нахрюкують як тут ситно. При чому, банка вирішила пункт а) підкоригувати тим, що яскраво світиться справах на кшталт Мідаса і подібних, тобто це квест-банк не лише для пересічних, а й для зовсім непересічних.



Це все накипіло лише за 3 міс. користування...



klug Повідомлень: 9099 З нами з: 18.08.14 Подякував: 389 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата

