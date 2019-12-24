Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2026 22:45
Howl написав:
Відносно нещодавно банк дозволив із картки Cameleon оформлювати розстрочки, нещодавно зробив кредитку RED 2.0 дебетово-кредитною. Це все показує, що банк експерементує і хоче збільшити зацікавленість своїх і майбутніх клієнтів. Але щось не той результат... Тому зміни будуть і краще, якщо їх направити в необхідний потік.
А я от вважаю ці дві новації недоречними
Бо вони паплюжать суть двох різних (але подібних) продуктів.
Хамон був кредиткою вже з "вічною розстрочкою" в грейсі... От для чого ще одна розстрочка... на розстрочку?
А для Реда придумали модернову назву деб-кредитна картка, шоби тільки дозволити користуватися "своїми" без коміс... так у всіх інших банках таке користування завжди і було... Тобто це просто відмазка/костиль у Алки
Додано: Вів 24 бер, 2026 01:41
Howl написав:
Але щось не той результат...
А який тут може бути результат? Проблема Алки ж не у якомусь конкретному продукті, а у тому, що це схемний казино-банк, де, який би ти не був обережний сниозадрот, тебе усе одно знайдуть, як пощипати. Я 10 років придивлявся перед тим, як сюди вступити, уважно вивчав усі умови і усе одно мене побрили на горіхи вже на 2-й місяць. Уся система працює аби-як: то треба присісти, привстати і пострибати, то все впало, то є 12 способів щось зробити, з яких працює 7, а правильно один - усім пофігу, крім тих, хто знаходить у глюках користь. У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.
Щодо ж до конкретно кредитних продуктів, то от, наприклад: всі чудово знають, як клієнтам подобається унікальна фішка у вигляді РКО. Бенз. дорожчає, протока перекрита, час вже його збільшити хоча б до 1к і зробити хоча б що 10 днів - гарантую, що це стимулюватиме наплив нових солідних клієнтів, що позбавлені такого статусного привілею у інших 68-ми банках (другий унікум копі-ТАСя). Зараз навіть важко вибрати, яка з історій мене більше взірвала мозок: як Striker
два тижні шукав, куди поділося його поповнення на RED, бо гроші ніби зарахувало, але за законами квантової фізики, а не типових фінансів; чи як Алка згадала maniachello
давно прощені за власною ж пропозицією борги 🤯
Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою. Сам я тут лише тому, що: а) банку нарешті забрали у ф̶с̶б̶ фрідмана та авена; б) шановні свині постійно нахрюкують як тут ситно. При чому, банка вирішила пункт а) підкоригувати тим, що яскраво світиться справах на кшталт Мідаса і подібних, тобто це квест-банк не лише для пересічних, а й для зовсім непересічних.
Це все накипіло лише за 3 міс. користування...
P.S. Навіть підсвинки свинорилів невдячні і готові кусати руку, що годує - факт.
Додано: Вів 24 бер, 2026 06:17
klug написав:
готові кусати руку, що годує
та не кусати, а покусувати... Це я вам як таємний еротоман кажу
Додано: Вів 24 бер, 2026 09:35
klug написав: Howl написав:
Але щось не той результат...
У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.
Надішліть, будь ласка, запис екрану з помилкою, що виникає нам на help@sensebank.com.ua
В листі також зазначте ваші ПІБ та ІПН. Подивимось, що можна зробити 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:28
klug написав: Howl написав:
Але щось не той результат...
і який вам банк до вподоби?)
Додано: Вів 24 бер, 2026 20:34
Sense Bank написав:
Всім привіт 👋
Проводимо невеличке опитування, тому будемо вдячні якщо поділитесь своєю думкою з нами 😉Що вам подобається чи не подобається у кредитних картках та розстрочках від банку?Можливо є певні побажання, зауваження чи інші моменти у користуванні картками, котрі на вашу думку варто переробити/змінити/прибрати і так далі.
Завчасно дякую за ваші відповіді 🤝
*Андрій
1) у розстрочку перевести найвідчутніші суми по комуналці (оплати Нафтогазу чи Обленерго, наприклад) - не пропонується, хоча усіляка дрібнота типу квартплати мєстєчковому ЖЕКу - будь-ласка оформлюйте розстрочку, як же ж круто розбити аж 900 грн на частини!
2) запропонувати-прикормити кешбеком на ту комуналку у перший місяць "суперпокращення", а потім прибрати ту категорію з доступних - ще дотепніше, хіба можна було чекати чогось іншого від лотереї-казино?
3) будь-які картки банку неконкурентні, включаючи кредитки, тільки-но щось треба купити за кордоном - прихована накрутка курсу +1,5+2% від стандартного у Моно, ПУМБу, Привату - тупо обнуляє пересічні горіхи, а якщо горіхів по категорії покупки немає, то... мотивує забути про картки Алки
*)) про "пільговий період" який вже давно не пільговий, то взагалі епік фейл сторі...
Приєднуюсь до оцінки шановного klug - думка порекомендувати кредитку Алки пересічному знайомому виглядає хіба як варіант познущатися та завдати майже гарантованих збитків бідолазі... це оцінка не після 3 місяців, а після 2 з гаком п'ятирічок користування картками Алки, ще з чаcів отримання тут "погорєльских" виплат ФГВФО по Дельті. Були ж часи, коли продукти Алки були без викрутасів і фокусів, чи це вже мені мариться за стільки років?
Додано: Вів 24 бер, 2026 21:00
pharus написав:
Були ж часи, коли продукти Алки були без викрутасів і фокусів, чи це вже мені мариться за стільки років?
Я щось пригадую, як Алководи гасилися на повен місяць, лише коли сонце у зеніті, обов'язково прогнавши суму через 3 рахунки, бо інакше спочатку оштрафують, а потім синхронізують баланси. Тому, квести ніби тут були завжди, але самі завдання змінюються.
Додано: Вів 24 бер, 2026 21:14
klug написав: pharus написав:
Були ж часи, коли продукти Алки були без викрутасів і фокусів, чи це вже мені мариться за стільки років?
Я щось пригадую, як Алководи гасилися на повен місяць, лише коли сонце у зеніті, обов'язково прогнавши суму через 3 рахунки, бо інакше спочатку оштрафують, а потім синхронізують баланси. Тому, квести ніби тут були завжди, але самі завдання змінюються.
ну таак, це ж було особливим шииком -- загаситися в 19:55 в РД
Схожі теми
|
|26
|66321
|
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
|
|1261
|388162
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|