Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 20:45

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а потім бігати й верещати, чого це я випав з грейсу :lol:

Так раніше той грейс хоча б був :) , поки його не зрізали прикрутивши 100 грн РКО :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 20:47

  Sense Bank написав:Всім привіт 👋

Проводимо невеличке опитування, тому будемо вдячні якщо поділитесь своєю думкою з нами 😉

Що вам подобається чи не подобається у кредитних картках та розстрочках від банку?

Можливо є певні побажання, зауваження чи інші моменти у користуванні картками, котрі на вашу думку варто переробити/змінити/прибрати і так далі.

Завчасно дякую за ваші відповіді 🤝

*Андрій

РКО :mrgreen:
Якщо покупка не підпадає під умови акційної розстрочки, то картка сенс йде на полицю :)
Kalgan
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 07:16

Доброго ранку, цікавить перевод облігацій з сенс банку на рахунок іншого брокера, чи складна процедура і чи не буде комісії
Igor Igor
 
Повідомлень: 9
З нами з: 03.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:50

  Igor Igor написав:Доброго ранку, цікавить перевод облігацій з сенс банку на рахунок іншого брокера, чи складна процедура і чи не буде комісії


Доброго ранку👋 Ні, не складна. Ось тут можете ознайомитись з деталями https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 2106076818. Щодо комісії, то вона становить 300 грн за кожний ISIN.
*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:33

Шаблони платежів

Йшов ..надцятий рік існування Sense Super App...

Шановні лорди та феї! Якого лихого досі не можна редактувати шаблони? Дякую, звісно, за можливість "змінити назву та колір ярлика", але це трохи не те, що потрібно. Хоча б призначення платежу можна зробити редактованим У ШАБЛОНІ, а не потім, у процесі заповнення?!

Крик душі.
Искатель
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
