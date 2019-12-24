Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:02
Напомните, плз, если расчетная дата выпадает на воскресенье, погашаться (платежом на ИБАН) можно в воскресенье же или нужно в пятницу успеть?
Кащей
Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:47
Кащей в воскресенье, лучше до обеда, чтобы не нервничать после него )
Кассандра
Додано: Суб 18 кві, 2026 17:09
moveton написав:
...
А если кто для покупок выбирает карту без грейса, то ему виднее зачем. Для кого-то ж тот RED Cash существует.
Red Cash існує для тих, кому потрібні кредити готівкою - одні з найнижчих відсотків...
Shaman
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:03
Підкажіть, будь ласка. Забув, що завтра РД на Вигоді і зробив сьогодні покупку. Розстрочку оформив, але вона буде тільки після фактичного списання коштів. Питання - якщо немає фактичного списання, то комісія 100 грн не нараховується?
Striker
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:09
Striker написав:
Підкажіть, будь ласка. Забув, що завтра РД на Вигоді і зробив сьогодні покупку. Розстрочку оформив, але вона буде тільки після фактичного списання коштів. Питання - якщо немає фактичного списання, то комісія 100 грн не нараховується?
Комиссия РКО всё так же по остатку на счёте определяется. Если не успеет до завтрашнего вечера провестись, значит повезло.
moveton
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:10
Shaman написав: moveton написав:
...
А если кто для покупок выбирает карту без грейса, то ему виднее зачем. Для кого-то ж тот RED Cash существует.
Red Cash існує для тих, кому потрібні кредити готівкою - одні з найнижчих відсотків...
Зрозуміло, власне, тому і не підходить.
Відкрив вже Вигоду з лімітом під папірці.
idealstorm
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:15
Striker, будеш знову вивчати питання щодо скільки на картці власних грошових коштів
Howl
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:15
Striker написав:
Підкажіть, будь ласка. Забув, що завтра РД на Вигоді і зробив сьогодні покупку. Розстрочку оформив, але вона буде тільки після фактичного списання коштів. Питання - якщо немає фактичного списання, то комісія 100 грн не нараховується?
Ні, комісія РКО списується при наявності заборгованості по рахунку від 50 грн, тому перевіряються лише операції, що вже остаточно списані 😊
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:28
Sense Bank написав:
Ні, комісія РКО списується при наявності заборгованості по рахунку від 50 грн, тому перевіряються лише операції, що вже остаточно списані
Дякую. А якщо теоретично завтра остаточно проведеться, то відразу оформиться розстрочка, так як заявка уже подана.
moveton написав:
Комиссия РКО всё так же по остатку на счёте определяется. Если не успеет до завтрашнего вечера провестись, значит повезло.
Не пам'ятаю, щоб так швидко проводились покупки, особливо в Епіцентрі.
Howl написав:
будеш знову вивчати питання щодо скільки на картці власних грошових коштів
Не той випадок) Але буду поглядати виписку завтра.
Striker
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:11
Скажіть, а ОВДП у доларах банка вирішила не торгувати чи їх так швидко розбирають? Я десь тижні 2-3 моніторю і в тому розділі лише перекотиполе.
klug
