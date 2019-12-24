Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
klug написав:Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
Всё просто: проходит три полуночи по киевскому времени и утром (обычно часиков в 8-10, но могут и протормозить до полудня и дальше) падает на счёт. Да, если с пятницы, то в понедельник. Можно хоть за 5 минут до полуночи открывать. Выходные не имеют значения.
klug написав:Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
Добрий день! Умови оформлення депозиту: ▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється поточним днем (у тому числі у вихідні) ▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування коштів відбувається наступного дня (є технічна особливість у кілька хвилин).
Строк не прив’язаний до операційного дня банку та становить 3 календарні дні, якщо не потрапити в ці нещасливі хвилинки
Хоч депозит оформлюється на 3 дні, технічно це виглядає як 4 календарні дні. Наприклад, якщо дата відкриття — 04.05 ▪ у строк зараховуються 04.05, 05.05 та 06.05 ▪ 07.05 — відбувається закриття або пролонгація ▪ повернення коштів з 09:00
Депозит не підв’язаний до відкриття чи закриття операційного дня банку, проте є технічна особливість у кілька хвилин наприкінці доби, яка впливає на дату оформлення