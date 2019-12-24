RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 05:56

  Rimlyanin1 написав:з 1 червня 2026 комісія 0,5% за купівлю ОВДП через Дію за кредитні. Укргаз забирає 0,2, тепер і ці вирішили додати доходності: 0,5% + 100 грн + спред на ОВДП.

Так тільки міндічова наглядова рада у скільки обходиться:
Оточення міндіча узгодило "своїх" людей у наглядовій раді "сенс банку", на яку витрачають 58 млн грн на рік https://zn.ua/ukr/UKRAINE/plivki-mindic ... a-rik.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7352
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 23:51

Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
klug
 
Повідомлень: 9165
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 00:01

  klug написав:Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.

Всё просто: проходит три полуночи по киевскому времени и утром (обычно часиков в 8-10, но могут и протормозить до полудня и дальше) падает на счёт. Да, если с пятницы, то в понедельник. Можно хоть за 5 минут до полуночи открывать. Выходные не имеют значения.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 23.03.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:42

  klug написав:Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.


Добрий день!
Умови оформлення депозиту:
▪ з 00:00 до 23:54 — депозит оформлюється поточним днем (у тому числі у вихідні)
▪ з 23:54 до 23:59 — оформлення депозиту та зарахування коштів відбувається наступного дня (є технічна особливість у кілька хвилин).

Строк не прив’язаний до операційного дня банку та становить 3 календарні дні, якщо не потрапити в ці нещасливі хвилинки

Хоч депозит оформлюється на 3 дні, технічно це виглядає як 4 календарні дні.
Наприклад, якщо дата відкриття — 04.05
▪ у строк зараховуються 04.05, 05.05 та 06.05
▪ 07.05 — відбувається закриття або пролонгація
▪ повернення коштів з 09:00

Депозит не підв’язаний до відкриття чи закриття операційного дня банку, проте є технічна особливість у кілька хвилин наприкінці доби, яка впливає на дату оформлення

Анастасія)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13317
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:55

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:▪ 07.05 — відбувається закриття або пролонгація

Соррі, погарячкував :roll:
Особливість в тому, шо 07.05 вже НЕ МОЖНА в ССА відмінити пролонгацію шоби отримати тіло.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 14:13

Re: Sense Bank

  Leviafan написав:Якщо в застосунку закриті усі рахунки, що ще потрібно зробити, щоб перестати вважатися клієнтом Сенс банку?
Був квест прибити МАБ за електронний зверненням для своєї безпеки. Прибили. Потім захотіли знову стати клієнтом, пройшли реєстрацію через застосунок і Дію -- наче все ок, але прийшлося відвідувати відділення (дистанційно ніяк це не вдавалося зробити), щоб сформувати новий профіль МАБ. Бо без нього застосунок повноцінно не робив.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 08.03.18
Подякував: 597 раз.
Подякували: 1157 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1587158815891590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, Кащей і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2, 3
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
26 82198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 409369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4488)
04.05.2026 15:55
Ринок ОВДП (11433)
04.05.2026 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.