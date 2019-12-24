Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 21:22

  moveton написав:
  alibob написав:Там же при додаванні картки показує ПІБ і адресу, і підтверджуєш, потім вже запит в банк, підтвердження ще раз через смс чи дзвінок. Звичайно, можна підтвердити і не свої дані. Мабуть сам Грей і не перевіряє, що в один акк додані картки різних осіб.

Я не помню что там показывает. Но вся проверка точно стоит на коде. Который раньше был в инфе контрольного платежа от гугла и обычно требовалось звонить в банковскую поддержку, чтобы его узнать. Ну и на CVV, разумеется.

Там в самой форме фио может и не быть (у меня даже как то показывало мой ник к учетке гугла в поле имя). Но самое интересТное с нумером телефона. По умолчанию Гпей тянет мой основной телефон, а когда я добавлял к примеру в свой Гпей карту жены - появилось сообщение типа "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него" (что как бы логично). Но введенный полученный код - нормально освятил функциональность карты и проблем с ее использованием в обеих кошельках не возникает. Так что кое какие вещи Гпей видит и проверяет, но палки в колеса не ставит
WallNutPen
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 08.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 23:05

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Но самое интересТное с нумером телефона. По умолчанию Гпей тянет мой основной телефон, а когда я добавлял к примеру в свой Гпей карту жены - появилось сообщение типа "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него" (что как бы логично)

Запрос в банк направлен на номер телефона карты? Жена - это по совместительству банк, который карту выпустил? :shock:

Так и не понимаю о чём речь. Какой такой телефон по умолчанию? Для чего? Ну вот из интереса добавил карту, в банке которой у меня финансовый номер на другом аппарате. Для начала ввёл номер карты, срок действия, CVV. Там же в этом поле ФИ с адресом, как я понимаю, подставленное из моего гуглоаккаунта и похоже, что никому не интересное. Во всяком случае ФИ у меня там не такое, как для карт указываю. Дальше он мне сказал, что "мой банк", т.е. банк-эмитент карты, хочет проверить, что владелец карты согласен. Для чего нужно выбрать: принять OTP SMS с кодом на финансовый номер владельца карты (показывается из него пара цифр, но далеко не весь) и ввести этот код или позвонить в банк (приводится номер уже банковской поддержки) и там как-то голосом доказывать согласие. Если по первому варианту, то приходит SMS от банка "Google activation code NNN". Вводишь код, как я понимаю, проверяет его опять таки банк, карта добавлена. Судя по процедуре, единственное, что делает гугль - это передаёт три числа карты в банк-эмитент и спрашивает "банк, ты не против, если я к этой карте создам токен"? Больше он ничего не видит и не проверяет. В частности для OTP SMS он вряд ли знает даже номер не говоря уж о том, чтобы на него что-то направлять. И никакого "основного номера телефона" он у меня не тянет.

Раньше, а может и сейчас для банков, которые так модно не умеют, была система без доппроверки со стороны банка. Гугль делал небольшую блокировку денег на карте и в назначении этой блокировки писал код. Если повезёт, то банк это назначение владельцу карты писал в SMS о изменении баланса. Но, кажется, у меня нигде так не было и всегда нужно было звонить в поддержку банка и они зачитывали что там гугль написал. В этой системе код сверял именно гугль. Но и там никаких ФИО никто не смотрел и SMS на финномер гугль не отправлял.

Короче, сделано для людей. Добавляйте 8)
moveton
Повідомлень: 6999
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 09:44

moveton даже не знаю как ответить на... ваши вопросы. У вас такой опыт. У меня другой. Оба имеют место быть. В том что у вас так - не сомневаюсь. У меня по другому. От чего это зависело - не знаю. Может быть из-за чего угодно - версии ведра, версии кошелька, способа добавления карты (из банковской аппки или руцями), допускаю даже что гугль имеет конкретный профиль клиента и по аналогии з банковским KYC - делает градацию "рисковости" клиента и применяет к нему те или иные грабли при добавлении карт. Но для меня остается фактом мой личный опыт - который кстати повторялся минимум уже трижды при добавлении в мой кошелек карт супруги - гугль при подтверждении формы согласия на добавление карты подтягивал какую-то информацию из своих баз включая номер мобильного (вручную при этом я не добавлял ничего - все из баз гугля), а затем выдавал сообщение "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него". После чего код приходил на телефон жены и карта успешно добавлялась в Гпэй. Не знаю как кому, но для меня это сигнал о том что инфа со стороны гугля не просто используется в режиме "увидел номер карты - идентифицировал банк - послал запрос на правильность реквизитов - после подтверждения ОТР - добавил карту в кошелек", а по крайней мере по некоторым клиентам идет дополнительный анализ и сравнение из разных баз данных. Пока это выглядит не сильно беспокоящим явлением, но наблюдая постепенное закручивание гаек в разных сферах лично мне кажется что "этот ж-ж-ж-ж - не спроста!" А там конечно посмотрим чем это все закончится для меня как пользователя сервиса.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 08.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 10:23

"а затем выдавал сообщение "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него"."

"Пока это выглядит не сильно беспокоящим явлением"

Якщо б тільки номер телефону, то таке. От в мене фін.номер в іншому апараті, а гуголь якось бачить ті номери, які в смарті з Гпеєм, то завжди пише мені про запит в банк за іншим номером. І норм.
А от якщо підтверджувати і Гпеї інші ПІБ, що він малює разом з адресою, то...
Десь колись когось і блокували. Не ризикую. Хоча в багатьох все гуд, "я тищу разів так робив".
alibob
 
Повідомлень: 817
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
