За Вигоду дякую. Для дія-картки знайшов тільки картка-картка без комісу до 10к в місяць (п.5.9), далі окомішується. Про "з рахунку на рахунок по Україні" воно мабуть і є, але я, як того сусліка, не бачу.
та Алка постійно плутає картку з її рахунком, тому пише всяку чушню Я все, шо отримую на ДіяКартку перевожу нашару на Хамон і, коли потрібно, розкидую нашару СЕПом по іншим банкам По р2р-переказам точна є обмеження як за Тарифом так і за мемоХранДуноМ
Поліз ще в Публічна пропозиція АТ «Сенс Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб. Так там, взагалі, без комісу тільки власні з хамону, "3. Для поточних рахунків, до яких емітовані Кредитні Картки". За іншими кредитками що кредитні, що власні - 4% при переказах між рахунками по Україні, всередині сенсу включно... З практики - то таке є? Раніше не планував такі перекази, не вивчав такі можливості глибоко. В тепер щось в роздумах. Там і про Вигоду теж 4% пишуть. РОЗДІЛ ІІІ ТАРИФИ АТ «СЕНС БАНК» ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НОВИХ ТА ІСНУЮЧИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ) «SENSE SUPERAPP», п.3.2.1.
alibob написав:Для поточних рахунків, до яких емітовані Кредитні Картки
ТАК, це є у аХтуАльному ДКБО від 23.04.2026 на стор. 231. Верніше, там просто НІЧО не вказано про власні кошти з кредиток. А от для Хамона чогось ОКРЕМО про власні сказано... бо ще років 3 тому Хамон бух експрементальною кред-дебетною карткою от особливістю для власних коштів Юристи Алки проморгали, що в них вже давно ці (та ВСІ) картки ідуть як кредитно-дебетові. Ото подайте на них в суд, що вводять клієнтів в оману
ternofond написав:По Реду 2.0 є мінімальний кредитний ліміт? Захотів перекинути ліміт з Реду на Хамелеон, повністю не дає перекинути, 1k залишає за Редом, хоча в максимальних 50k для Хамелеону вписуюсь.
