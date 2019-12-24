Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 07:08

  alibob написав:Куди на їх сайті заховали тарифи по переказам між рахунками? Цікавить на інші банки України власні кошти з карток вигода та дія. Дякую.

В смысле "спрятали"? У Алки тарифы лежат максимально открыто. Например, на странице "Выгоды" жирным текстом: "Тарифи на видачу та обслуговування «Кредитна картка «ВИГОДА» для фізичних осіб". Там есть всякие варианты переводов. В зависимости от того, где на него подавать заявку, стоимость разная. Например, если в SSA, то это 31.1. Есть момент, что для операций в отделении отдельный прайс в не самом очевидном месте, но обычно его читают только, чтобы покипишить.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 08:18

Re: Sense Bank

  alibob написав:переказам між рахунками... власні кошти з карток вигода
Та все нашару, а на свої рах в інш банках ще й анлім
Amethyst
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 08:54

За Вигоду дякую. Для дія-картки знайшов тільки картка-картка без комісу до 10к в місяць (п.5.9), далі окомішується. Про "з рахунку на рахунок по Україні" воно мабуть і є, але я, як того сусліка, не бачу.
alibob
 
Повідомлень: 822
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 09:03

  alibob написав:За Вигоду дякую. Для дія-картки знайшов тільки картка-картка без комісу до 10к в місяць (п.5.9), далі окомішується. Про "з рахунку на рахунок по Україні" воно мабуть і є, але я, як того сусліка, не бачу.

Суслик, как суслик. Страница ДияКартки. Документ тарифов:
5.3 операції по Рахунку з використанням мобільного додатку «Sense Super App» (Прим. 11)
Не тарифікується


Если в отделении, то скорее всего 1% по общему прайсу РКО. Чего ещё не хватает?
moveton
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 09:04

  alibob написав:За Вигоду дякую. Для дія-картки знайшов тільки картка-картка без комісу до 10к в місяць (п.5.9), далі окомішується. Про "з рахунку на рахунок по Україні" воно мабуть і є, але я, як того сусліка, не бачу.

та Алка постійно плутає картку з її рахунком, тому пише всяку чушню :roll:
Я все, шо отримую на ДіяКартку перевожу нашару на Хамон і, коли потрібно, розкидую нашару СЕПом по іншим банкам
По р2р-переказам точна є обмеження як за Тарифом так і за мемоХранДуноМ
Amethyst
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 09:43

Поліз ще в Публічна пропозиція АТ «Сенс Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб.
Так там, взагалі, без комісу тільки власні з хамону, "3. Для поточних рахунків, до яких емітовані Кредитні Картки". За іншими кредитками що кредитні, що власні - 4% при переказах між рахунками по Україні, всередині сенсу включно...
З практики - то таке є?
Раніше не планував такі перекази, не вивчав такі можливості глибоко. В тепер щось в роздумах. Там і про Вигоду теж 4% пишуть.
РОЗДІЛ ІІІ
ТАРИФИ АТ «СЕНС БАНК» ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НОВИХ ТА ІСНУЮЧИХ
КЛІЄНТІВ БАНКУ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ)
«SENSE SUPERAPP», п.3.2.1.
alibob
 
Повідомлень: 822
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 10:05

Re: Sense Bank

  alibob написав:Для поточних рахунків, до яких емітовані Кредитні Картки
ТАК, це є у аХтуАльному ДКБО від 23.04.2026 на стор. 231.
Верніше, там просто НІЧО не вказано про власні кошти з кредиток. А от для Хамона чогось ОКРЕМО про власні сказано... бо ще років 3 тому Хамон бух експрементальною кред-дебетною карткою от особливістю для власних коштів :lol:
Юристи Алки проморгали, що в них вже давно ці (та ВСІ) картки ідуть як кредитно-дебетові.
Ото подайте на них в суд, що вводять клієнтів в оману :mrgreen:
Amethyst
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 15:56

Amethyst
Вони взагалі загублені у часі, навіть у реквізитах поточного досі пишуть "Банк АТ"Альфа-Банк“
klug
 
Повідомлень: 9182
З нами з: 18.08.14
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:43

  moveton написав:
  ternofond написав:По Реду 2.0 є мінімальний кредитний ліміт? Захотів перекинути ліміт з Реду на Хамелеон, повністю не дає перекинути, 1k залишає за Редом, хоча в максимальних 50k для Хамелеону вписуюсь.

Знак вопроса лишний, раз сразу же и ответ. Известная в этой теме фишка алкиных кредиток.

Якщо закрити Ред, цю тисячу можна буде перерозподілити на інші карти, чи не зменшиться загальний кредитний ліміт?
ternofond
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:00

Ні, при закритті ця 1000 анулюється.
Але через деякий час (10дн..1 міс), у вас може з'явитися пропозиція на підвищення лімітів на інших кредитках і навіть в інших банках :wink:
Amethyst
