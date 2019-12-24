Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:00
ternofond написав:
Якщо закрити Ред, цю тисячу можна буде перерозподілити на інші карти, чи не зменшиться загальний кредитний ліміт?
Как я понимаю, закроется вместе с картой. А где иначе? Тут и так большая поблажка, что можно по большей частью распределить на другие карты.
Тут больше любопытно уйдёт ли только эта 1000 или все 100к, которые изначально с картой давали. Потому, что Алка выдаёт КЛ не вообще, а на конкретную карту, хоть и потом переносимый.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:08
moveton написав:
Тут больше любопытно уйдёт ли только эта 1000 или все 100к
Ну так вони ж вже перерозподілені, їх не заберуть. Хоча ж банка може в будь-який момент весь КЛ і відібрати... ну згідно з ДКБО.
А для чого було взагалі разносити КЛ по різним карткам?
Я от допки (АТБ, Вигода) поробив до Реда і ііііноді таки плачу РКО тільки за один Ред.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 13:28
moveton написав:
Якщо закрити Ред, цю тисячу можна буде перерозподілити на інші карти, чи не зменшиться загальний кредитний ліміт?
Как я понимаю, закроется вместе с картой. А где иначе? Тут и так большая поблажка, что можно по большей частью распределить на другие карты.
Тут больше любопытно уйдёт ли только эта 1000 или все 100к, которые изначально с картой давали. Потому, что Алка выдаёт КЛ не вообще, а на конкретную карту, хоть и потом переносимый.
Не должны забрать. Я когда закрывал ред (для переоткрытия в удобную РД), то не снижаемый остаток (500 грн.) так и остался, и я смог его добавить к другой карте.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:00
Хочу перекинути залишок з доларової картки на єврову, вводжу точну суму залишку на доларовій картці, а воно мені пише, що недостатньо коштів. Це що з ним? Залишати якісь центи на картці не хочу.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 21:16
M-Audio написав:
вводжу точну суму залишку на доларовій картці, а воно мені пише, що недостатньо коштів
"Идёт еврей Сеня по улице, видит - кошелек лежит. Поднял, пересчитал деньги - не хватает!"
Додано: Суб 23 тра, 2026 19:04
Sense Bank написав: Shaman написав:
отримав зп картку Zero. відповідно, якщо не робити ковертацій, то Біла картка не потрібна? Zero її повністю перекриє (за винятком валюти)?
Так, цілком перекриє 👌А якщо треба буде валютообмін, то можна і поточний рахунок відкрити
*Андрій
Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.
тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...
