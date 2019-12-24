Rack написав:Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?
От первой линии поддержки зависит в этом случае чуть меньше, чем ничего И вряд ли в режиме видеозвонка они что-то уточняли прям у финмона. Мне когда-то начальник отделения утверждал, что "умерла так умерла", а оказалось что всё решается.
Что можно реально сделать на практике: 1. Можете подать апеляцию "на електронну адресу банку ccd@sensebank.com.ua. В темі листа вкажіть, будь ласка, "Фінмоніторинг" та ваш ІПН.". Расписать там всю биографию хлопца и все операции. Эдак через месяц могут снять блок, или нет. 2. Вряд ли прям в какой-то список внесли. Но если откроете счет и выведете деньги на другой банк, то там точно так же блоканут счета (хотя и неизвестно насколько быстро). 3. Можете перечислить деньги на ЗСУ и забыть украинские банки, как кошмарный сон. Тем более человек не в Украине.
Дякую, порада корисна. Нема змоги перевести - все заблоковано. Не хочеться повністю рвати з батькивщиною, хоча інколи здається, що все навколо спрямовано на те, щоб людина зробила саме такий вибір...
Sense Bank написав:lloydbanksua Саме по МСС. Тому якщо у стороннього сервісу буде МСС 6211, то комісія також буде.
*Андрій
Андрей а подскажите пожалуйста когда банком принято такое решение (что комиссия будет именно по всем МСС 6211 а не только покупка через Дию)? Потому как в рассилке банка в ССА от 29 апреля 2026 года было только вот такая информация: в деталях была вот такая страница: https://sensebankua.helpjuice.com/uk_UA ... gn=cc_link где по тексту обсуждается именно покупка через Дию а никак не любая покупка через МСС 6211
Другими словами если на сегодня банк принял решение окомишивать все покупки ОВГЗ с МСС 6211 с 1 июня 2026 года то клиентов надлежащим способом до сих пор об этом не уведомили а значит банк не может ввести соответствующие изменения ранее чем через 30 дней после такого уведомления, потом как это существенные изменения в условиях обслуживания а клиенты о них получаются не знают. А это уже отвратительно характеризует банк. Хотя конечно к сожалению вашему банку значение слова "репутация" - не понятно уже пару лет как ;(. Что скажете? Есть факт надлежащего уведомления клиентов за 30 дней до изменения или как? Или ваш комментарий не согласован с реальными изменениями о которых банк уведомил клиентов своевременно и они касаются таки только Дии?
Rack написав:За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші. Інформація для роздумів.
Маю дещо уточнити і прояснити ситуацію, щоб не виникало недомовок 🤔 Перш за все зауважу, що банк може заблокувати рахунок, картки чи окремі операції згідно з п. 4.3 ДКБО. І для кожного обмеження є вагомі підстави, ознайомитися з якими можна за цим посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3179569554
І водночас варто розрізняти блокування рахунку й картки, оскільки різні блокування застосовуються у різних ситуаціях. Наприклад, при блокуванні службою безпеки через підозрілі операції — рахунок ніяк не обмежується, лише сама картка ✅ Щодо ситуації, яку ви описали, то якраз рахунок не заблокований, відповідно і списання продовжуються згідно з чинними тарифами.
Також ми завжди пропонуємо альтернативу — відділення не останній і не єдиний варіант у подібних кейсах 😊 Я раджу вашому сину звернутися до нашого відеочату для уточнення деталей та для можливості розблокування або ж для закриття рахунку й отримання коштів (переказом на інший український банк). Ми йдемо назустріч нашим клієнтам і готові до розблокування, за умови надання додаткових пояснень 👌🏻
Але перше повідомлення всеж-таки було правдою. Банк просто краде гроші, називаючи це "платою за обслуговування", не надаючи послуг, не кажучи вже про обмеження права власності. Рахунок, доступ до застосунку, картка -- все заблоковано, але коли треба списати гроші "за обслуговування", то операція завжди успішна, і для таких операцій рахунок не заблокований, вірно? А чому? А просто "тому що можу". І в цей момент банк зовсім перестає хвилювати, що гроші, можливо, не 100% чисті, коли гроші попадають на рахунок банку, вони несподівано стають прозорішими за сльозу...
Shaman написав:10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.
В справке, упомянутой выше, сказано:
Які операції враховуються в ліміт [на безкоштовні перекази]? Будь-які Р2Р-перекази через зовнішні сервіси та Р2Р-перекази не клієнтам банку (як через застосунок Sense SuperApp, так і через інші ресурси).
Вроде, достаточно однозначно, что толкучка в пределах лимита на шару. В чём и преимущество перед Вайтом. Но гадать - право каждого.
Shaman написав:а СЕП в Сенсі безкоштовний?
Из той же статьи:
Які операції не враховуються в ліміт та відбуваються без такої комісії незалежно від суми? ▪ Перекази між своїми рахунками; ▪ перекази клієнтам банку через застосунок Sense SuperApp та через сайт банку https://sensebank.com.ua/; ▪ перекази за IBAN.
Тот СЭП, который под это не подпадает, видимо, платный.
дивись, як я дивлюсь на форум. це місце спілкування тих, кому цікаві деякі питання. й відповідно, якщо хтось знається, то він без пафосу розповідає про те, що знає. я так роблю. якщо без пафосу не може, то добре розповіда з пафосом. але особичто я не читаю ДБКО чи як там? не маю часу та бажання. але пафос тут зайвий...
Shaman написав:й підтримка щось мовчить...
Поддержка уже написала справку. Что она ещё может ответить, кроме цитирования её же?
підримка (якісна) мала б відповісти - звертаємо увагу, що на картці Zero діє обмеження на перерахунок коштів на картки інших банків - 10 т грн. далі платно. на картці Біла цього обмеження немає.
як на мене, це й є функція підтримки на запитання користувачів...
Shaman написав:дивись, як я дивлюсь на форум. це місце спілкування тих, кому цікаві деякі питання. й відповідно, якщо хтось знається, то він без пафосу розповідає про те, що знає. я так роблю. якщо без пафосу не може, то добре розповіда з пафосом. але особичто я не читаю ДБКО чи як там? не маю часу та бажання. але пафос тут зайвий...
Какое ДБКО? Был вопрос о условиях работы лимита шары на Зеро. На него, вроде, без пафоса была приведена ссылка на ответ по этому вопросу. Как раз идеального объёма: и не большой и содержащий всё важное. Копировать её сюда вроде бы глупо - легче её читать от этого не станет. Копировать не всю - ответ будет не полный. А дальше пошли такие фантазии и вопросы, что осталось только выразить недоумение, как они согласуются с прочтением первого ответа.
Shaman написав:підримка (якісна) мала б відповісти - звертаємо увагу, що на картці Zero діє обмеження на перерахунок коштів на картки інших банків - 10 т грн. далі платно. на картці Біла цього обмеження немає.
як на мене, це й є функція підтримки на запитання користувачів...
Так я это за неё сразу ответил Что ещё было ей сказать? Что согласны с собственной справкой? Кстати, тут можно и иначе сказать: "Обращаем внимание, что на Зеро за перевод в SSA первых 10к (а на продвинутой и 100k) на карты других банков денег не берут, в отличие от Вайта, где отправка платная с любой суммы". Кажется, и комис на Вайте 3%, а не 1%, но это уже перепроверять текущие тарифы надо.