Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5/5 — 106 голосів
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:09

  ramzes4 написав:
  Rack написав:Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?

От первой линии поддержки зависит в этом случае чуть меньше, чем ничего :) И вряд ли в режиме видеозвонка они что-то уточняли прям у финмона. Мне когда-то начальник отделения утверждал, что "умерла так умерла", а оказалось что всё решается.

Что можно реально сделать на практике:
1. Можете подать апеляцию "на електронну адресу банку ccd@sensebank.com.ua. В темі листа вкажіть, будь ласка, "Фінмоніторинг" та ваш ІПН.". Расписать там всю биографию хлопца и все операции. Эдак через месяц могут снять блок, или нет.
2. Вряд ли прям в какой-то список внесли. Но если откроете счет и выведете деньги на другой банк, то там точно так же блоканут счета (хотя и неизвестно насколько быстро).
3. Можете перечислить деньги на ЗСУ и забыть украинские банки, как кошмарный сон. Тем более человек не в Украине.

Дякую, порада корисна. Нема змоги перевести - все заблоковано. Не хочеться повністю рвати з батькивщиною, хоча інколи здається, що все навколо спрямовано на те, щоб людина зробила саме такий вибір...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 13:54

  Sense Bank написав:lloydbanksua Саме по МСС. Тому якщо у стороннього сервісу буде МСС 6211, то комісія також буде.

Андрей а подскажите пожалуйста когда банком принято такое решение (что комиссия будет именно по всем МСС 6211 а не только покупка через Дию)? Потому как в рассилке банка в ССА от 29 апреля 2026 года было только вот такая информация:
Зображення
в деталях была вот такая страница:
https://sensebankua.helpjuice.com/uk_UA ... gn=cc_link
где по тексту обсуждается именно покупка через Дию а никак не любая покупка через МСС 6211

Другими словами если на сегодня банк принял решение окомишивать все покупки ОВГЗ с МСС 6211 с 1 июня 2026 года то клиентов надлежащим способом до сих пор об этом не уведомили а значит банк не может ввести соответствующие изменения ранее чем через 30 дней после такого уведомления, потом как это существенные изменения в условиях обслуживания а клиенты о них получаются не знают. А это уже отвратительно характеризует банк. Хотя конечно к сожалению вашему банку значение слова "репутация" - не понятно уже пару лет как ;(.
Что скажете? Есть факт надлежащего уведомления клиентов за 30 дней до изменения или как? Или ваш комментарий не согласован с реальными изменениями о которых банк уведомил клиентов своевременно и они касаются таки только Дии?
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 18:32

  Sense Bank написав:
  Rack написав:За якісь там підозрілі операції банк блокує рахунок, рахунок мого сина, він студент, грав в компьютерні ігри-купував/ продавав ігрові предмети.Банк вимагає з'явитися до відділення. Фізично це неможливо, якщо людина за кордоном, інших варіантів не дано. На рахунку пару тисяч грн, кожного місяца банк списує 50грн за обслуговування ( заблокованого рахунку ?) Просто спостерігаємо, як вони крадуть наші гроші.
Інформація для роздумів.

Маю дещо уточнити і прояснити ситуацію, щоб не виникало недомовок 🤔
Перш за все зауважу, що банк може заблокувати рахунок, картки чи окремі операції згідно з п. 4.3 ДКБО. І для кожного обмеження є вагомі підстави, ознайомитися з якими можна за цим посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3179569554

І водночас варто розрізняти блокування рахунку й картки, оскільки різні блокування застосовуються у різних ситуаціях. Наприклад, при блокуванні службою безпеки через підозрілі операції — рахунок ніяк не обмежується, лише сама картка ✅
Щодо ситуації, яку ви описали, то якраз рахунок не заблокований, відповідно і списання продовжуються згідно з чинними тарифами.

Також ми завжди пропонуємо альтернативу — відділення не останній і не єдиний варіант у подібних кейсах 😊
Я раджу вашому сину звернутися до нашого відеочату для уточнення деталей та для можливості розблокування або ж для закриття рахунку й отримання коштів (переказом на інший український банк).
Ми йдемо назустріч нашим клієнтам і готові до розблокування, за умови надання додаткових пояснень 👌🏻

Ваш друг та помічник Володимир 💎

Але перше повідомлення всеж-таки було правдою. Банк просто краде гроші, називаючи це "платою за обслуговування", не надаючи послуг, не кажучи вже про обмеження права власності. Рахунок, доступ до застосунку, картка -- все заблоковано, але коли треба списати гроші "за обслуговування", то операція завжди успішна, і для таких операцій рахунок не заблокований, вірно? А чому? А просто "тому що можу". І в цей момент банк зовсім перестає хвилювати, що гроші, можливо, не 100% чисті, коли гроші попадають на рахунок банку, вони несподівано стають прозорішими за сльозу...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 19:14

  moveton написав:
  Shaman написав:10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.

В справке, упомянутой выше, сказано:
Які операції враховуються в ліміт [на безкоштовні перекази]?
Будь-які Р2Р-перекази через зовнішні сервіси та Р2Р-перекази не клієнтам банку (як через застосунок Sense SuperApp, так і через інші ресурси).

Вроде, достаточно однозначно, что толкучка в пределах лимита на шару. В чём и преимущество перед Вайтом. Но гадать - право каждого.
  Shaman написав:а СЕП в Сенсі безкоштовний?

Из той же статьи:
Які операції не враховуються в ліміт та відбуваються без такої комісії незалежно від суми?
▪ Перекази між своїми рахунками;
▪ перекази клієнтам банку через застосунок Sense SuperApp та через сайт банку https://sensebank.com.ua/;
перекази за IBAN.

Тот СЭП, который под это не подпадает, видимо, платный.

дивись, як я дивлюсь на форум. це місце спілкування тих, кому цікаві деякі питання. й відповідно, якщо хтось знається, то він без пафосу розповідає про те, що знає. я так роблю. якщо без пафосу не може, то добре розповіда з пафосом. але особичто я не читаю ДБКО чи як там? не маю часу та бажання. але пафос тут зайвий...
  Shaman написав:й підтримка щось мовчить...

Поддержка уже написала справку. Что она ещё может ответить, кроме цитирования её же?
підримка (якісна) мала б відповісти - звертаємо увагу, що на картці Zero діє обмеження на перерахунок коштів на картки інших банків - 10 т грн. далі платно. на картці Біла цього обмеження немає.

як на мене, це й є функція підтримки на запитання користувачів...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 19:49

Re: Sense Bank

  Shaman написав:дивись, як я дивлюсь на форум. це місце спілкування тих, кому цікаві деякі питання. й відповідно, якщо хтось знається, то він без пафосу розповідає про те, що знає. я так роблю. якщо без пафосу не може, то добре розповіда з пафосом. але особичто я не читаю ДБКО чи як там? не маю часу та бажання. але пафос тут зайвий...

Какое ДБКО? Был вопрос о условиях работы лимита шары на Зеро. На него, вроде, без пафоса была приведена ссылка на ответ по этому вопросу. Как раз идеального объёма: и не большой и содержащий всё важное. Копировать её сюда вроде бы глупо - легче её читать от этого не станет. Копировать не всю - ответ будет не полный. А дальше пошли такие фантазии и вопросы, что осталось только выразить недоумение, как они согласуются с прочтением первого ответа.

  Shaman написав:підримка (якісна) мала б відповісти - звертаємо увагу, що на картці Zero діє обмеження на перерахунок коштів на картки інших банків - 10 т грн. далі платно. на картці Біла цього обмеження немає.

як на мене, це й є функція підтримки на запитання користувачів...

Так я это за неё сразу ответил :) Что ещё было ей сказать? Что согласны с собственной справкой? Кстати, тут можно и иначе сказать: "Обращаем внимание, что на Зеро за перевод в SSA первых 10к (а на продвинутой и 100k) на карты других банков денег не берут, в отличие от Вайта, где отправка платная с любой суммы". Кажется, и комис на Вайте 3%, а не 1%, но это уже перепроверять текущие тарифы надо.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 02:07

Алка на комуналку прямо від душі насипала, аби вона ще проходила, а не поверталася...
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 05:24

  klug написав:Алка на комуналку прямо від душі насипала, аби вона ще проходила, а не поверталася...

Та якби це в опалювальний період, а так ще має прийти нацкешбек, який цього місяця потрібно використати, бо згорить, то і невідомо чи і скористаєшся.
Маю непоганий КЛ, який задіював, а тепер з новими комісіями буду вигашувати по мірі закінчення та і на полицю.
Банк турбував двічі: з одного боку їх напружували поступлення, а з другого моя спроможність погасити КЛ. Зараз будемо спокійніше жити.
