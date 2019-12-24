WallNutPen написав:Уважаемые представители банка - подскажите пожалуйста почему проигнорированы мои вопросы изложенные в четверг здесь viewtopic.php?p=5959319#p5959319 ? Может конечно вас смущает тот факт что в сообщении упомянут Андрей а он возможно не на работе а корпоративная этика считает не кошерным отвечать на вопрос другому представителю поддержки если он напрямую не был упомянут... Но это все не отменяет необходимости получить ответы по сути поднятых вопросов... Чтоб было кошерно - вопрос повторяю и прошу ответить того представителя поддержки который будет первый "на смене" после написания данного сообщения
Дякую, що звернули увагу! Питання в роботі, повернемося до вас як тільки матимо інформацію 💙
Sense Bank написав:Так, наразі замовлення пластику для цієї картки недоступне
А на странице карты так бодро написано: "Доставка пластикової картки в понад 200 країн світу доставляємо пластикову картку по Україні Новою поштою. Також можна замовити доставку за кордон." Кто-то врёт
Така можливість з'явиться пізніше 😊 Не як за карткою Profiplay, де пластик просто не передбачений)
Значит на странице карты так и нужно писать: "Колись буде доставка пластикової картки в понад 200 країн світу..." А то сейчас народ уже имеет право в суд подавать за невыполнение обязательств по оферте.
Sense Bank написав:За новою Sense карткою комісія РКО взагалі не передбачена 👌🏻 Тож нескінченний пільговий період, за умови погашення мінімального платежу, вже дійсно тут)
Прикольно, конечно. А старый Хамон перевыпускать ещё можно будет, хоть его с сайта и убрали? Два раза по 20к (кстати, когда успели на Хамоне порезать? Или меня глючит, что было 30к?) на шаровый P2P - это не один раз.
Перевыпустил на всякий случай. Тем более срок был до ноября. Премиальная как никак)