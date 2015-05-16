RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок праці

Ринок праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 15:06



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 15:30

Данило Гетманцев - голова фінансового комітету ВРУ

В квітні 2026 року середня зарплата в Україні досягла відмітки в 30 515 грн. Це на 0,5% (або на 159 грн) більше ніж в березні (30 356 грн). Такі дані опублікував Держстат.

В квітні найбільші середні зарплати отримували в галузях:
🔹 IT – 77 861 грн (в березні – 85 673 грн)
🔹 Фінанси та страхування – 69 446 грн (64 906 грн)
🔹 Виробництво фармпродуктів та препаратів – 61 701 грн (56 921 грн).

А ось найнижчі середні зарплати зафіксовані в таких галузях:
🔹 Бібліотеки, архіви, музеї – 15 128 грн (в березні – 14 740 грн)
🔹 Творчість, мистецтво, розваги – 15 716 грн (15 187 грн)
🔹 Виробництво текстилю, одягу, шкіри – 18 856 грн (18 888 грн).

Якщо говорити про рівень доходів в регіонах, то традиційно в Києві люди мають найбільш високі заробітки: в квітні цей показник складав 48 003 грн, в березні – 49 381 грн. А ось найменші доходи отримували українці на Кіровоградщині: в квітні – 21 199 грн, в березні – 21 375 грн.

Щодо боргів по зарплаті. Станом на 1 травня 2026 року, заборгованість по заробітній платі зросла до 3,7 млрд грн (в квітні вона була на рівні 3,6 млрд грн, в березні – 3,5 млрд).

Як бачимо, на ринку праці в Україні зберігається суттєва різніця в доходах між інноваційними галузями (зокрема, айті та фінанси) та освітою, культурою і легкою промисловістю. Окрема проблема – це "зарплатна тінь", оскільки підприємці часто використовують різноманітні схеми, щоб мінімізувати сплату податків та видають людям зарплати в конвертах.
Зображення

Зображення

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 277, 278, 279
дарий » Суб 27 жов, 2018 19:55
2787 797375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2026 12:23
Hotab
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 14056
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2851)
02.06.2026 17:01
Ринок праці (482)
02.06.2026 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.