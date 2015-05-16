Ринок праці

Данило Гетманцев - голова фінансового комітету ВРУ
В квітні 2026 року середня зарплата в Україні досягла відмітки в 30 515 грн. Це на 0,5% (або на 159 грн) більше ніж в березні (30 356 грн). Такі дані опублікував Держстат.
В квітні найбільші середні зарплати отримували в галузях: 🔹 IT – 77 861 грн (в березні – 85 673 грн) 🔹 Фінанси та страхування – 69 446 грн (64 906 грн) 🔹 Виробництво фармпродуктів та препаратів – 61 701 грн (56 921 грн).
А ось найнижчі середні зарплати зафіксовані в таких галузях: 🔹 Бібліотеки, архіви, музеї – 15 128 грн (в березні – 14 740 грн) 🔹 Творчість, мистецтво, розваги – 15 716 грн (15 187 грн) 🔹 Виробництво текстилю, одягу, шкіри – 18 856 грн (18 888 грн).
Якщо говорити про рівень доходів в регіонах, то традиційно в Києві люди мають найбільш високі заробітки: в квітні цей показник складав 48 003 грн, в березні – 49 381 грн. А ось найменші доходи отримували українці на Кіровоградщині: в квітні – 21 199 грн, в березні – 21 375 грн.
Щодо боргів по зарплаті. Станом на 1 травня 2026 року, заборгованість по заробітній платі зросла до 3,7 млрд грн (в квітні вона була на рівні 3,6 млрд грн, в березні – 3,5 млрд).
Як бачимо, на ринку праці в Україні зберігається суттєва різніця в доходах між інноваційними галузями (зокрема, айті та фінанси) та освітою, культурою і легкою промисловістю. Окрема проблема – це "зарплатна тінь", оскільки підприємці часто використовують різноманітні схеми, щоб мінімізувати сплату податків та видають людям зарплати в конвертах.