Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА ), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций . Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.
Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.