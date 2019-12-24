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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:48
Sense Bank написав:
Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.
З повагою, Анастасія
Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций
. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.
Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.
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WallNutPen
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Додано: Чет 18 чер, 2026 15:50
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.
З повагою, Анастасія
Анастасия - вы вот рекомендуете - но ваша поддержка ничем не может помочь. У меня буквально на прошлой неделе такая ситуация - хотел перераспределить лимит на новую карту Сенс - 10 дней после выпуска карты прошло, просрочек, штрафов и пр. неприятностей отродясь не было. Погасил Ред 2.0 на нужную сумму но система показывала что минимальная и максимальная сумма лимита по Реду идентичная и равна текущему лимиту. То есть перераспределить ее не возможно в принципе. На мое обращение с предоставлением скринов - первая линия поддержки только развела руками и предложила... обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
), ладно - подождал - ничего естественно не поменялось - новое обращение и первая линия уже подключает более "узкого" специалиста - который за час с лишним потраченным на анализ моей ситуации не родил ничего более умного как то что система анализирует уйму факторов и возможно... зарезервировала какую-то сумму под возможные проценты и штрафные санкции!!! Это при том что у меня по карте не только ОМП уже погашен, но и вся сумма чтобы оставаться в грейсе. На мой вопрос какова эта сумма? Сколько именно надо загасить 10-20-30 тыс. чтобы система дала перераспределить хотя бы пару тысяч - "узкий" специалист лишь развела руками и сказала что гарантировать что система даст перераспределить хоть что-то при погашении 10-20-30 тыс. она не может. Единственное, что она может по заявке клиента - это только снизить текущий лимит, а поднять или распределить - никак. Но все 3 оператора каждый раз при обращении активно агитировали заново заполнить анкету и "а вдруг вам лимит поднимут и вопрос отпадет сам по себе". Я так понимаю у них KPI привязан к количеству актуализаций
. Ну все 3 получали один ответ у меня после прошлой актуализации в начале этого года ничего не поменялось - включая проживание в прифронтовом Запорожье - а значит по вашим же процедурам у меня там на Реде - уже максимально допустимый лимит. Вот такая ваша поддержка - наверное в чем-то она и полезная но в данном вопросе - нет.
Вывод - очень бы хотелось чтобы банк в базу знаний включил статью, которая прояснит размер ограничений при которых лимит не может быть перераспределен (к примеру те 7% о который выше писал Аметист. Потому как когда сталкиваешься с подобной ситуацией - когда есть на одной кредитке не использованный лимит, и есть услуга перераспределения, но она не дает ничего сделать - то в таком вот случае помочь в банке не может никто от слова совсем.
З опису дійсно виглядає так, що ви витратили багато часу, а чіткого рішення не отримали 🙏
Хочу запросити вас на детальний розгляд ситуації безпосередньо зі мною, щоб спробувати розібратись глибше. Бо за описом система дійсно мала б дозволити перерозподіл, і потрібно перевірити, що саме вплинуло у вашому випадку.
Буду вдячна, якщо напишете на пошту help@sensebank.com.ua
У листі, будь ласка, одразу вкажіть:
— ПІБ
— номер телефону
— додайте скріни або запис екрана
Я особисто перегляну ваш кейс і спробуємо разом розібратись у ситуації та знайти рішення 🤝
Анастасія 💗
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Додано: Чет 18 чер, 2026 16:04
WallNutPen написав:
обождать сутки - вдруг еще погашение по Реду не провелось по счету (ага переброска между своими счетами в ССА
)
Кто с Алкой давно, тот с такого не смеётся. Раньше было, что свайпом по картам на экранчике SSA проводилось, как P2P, т.е. через пару дней. Поэтому, если было важно, чтобы провелось сразу, нужно было явный перевод на IBAN выписать. Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно.
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moveton
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Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27
moveton написав:
Потом регламент поменяли, но, вроде, гарантировали только, что кредит не просрочится, если его так свайпом гасить до вечера РД. А для целей изменения КЛ может быть что угодно.
так це все можна просто побачити у номальній виписці на мило, регламент дійсно то змінився пару років тому, радікально
ПС. У мене сьогодні поповняшка задвоїлася з Хамона на АТБ. От просто побачив на касі суму покупки і поповнив АТБшку, але чогось не з'явилася плашка Зроблено, ну я просто ще раз натиснув на поповнення і таки з'явилася та Зроблено. Пімкнув на ПОСі карткою і вже дома, десь через 10хв раптом приходит пушик про повторний переказ...
Таке вже було колись у Алки, шо вона повторювала перекази, але була інфа, що все виправили. Схоже, що якийсь криворукий смузист знов влаштувався до сердешної Алюськи на роботу та ганьбить її реноме
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