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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 гру, 2025 17:56
Без будь-якого попередження позбавили мене доступу до дит.депозиту який я відкрив. Після кількох спроб владнати це із їх CS сказали чекати 2034 року, коли дитина мусить приїхати в Україну, знати їх відділення і відкрити в них рахунок.
Жодного дистанційного обслуговування і ніяких гарантій що щось знову не зміниться в політиці такого банку - просто поповнюй всліпу і все
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Додано: Вів 10 бер, 2026 19:06
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Додано: Сер 11 бер, 2026 22:29
... придбання дозволяє "Креді Агріколь" зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі..."
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Додано: Сер 11 бер, 2026 23:13
Подобався цей банк Львів - тихо, спокійно. Завжди приємний курс валюти.
А тепер кінець.
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idealstorm
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Додано: Чет 18 чер, 2026 20:00
Хто з ФОПів тут відкривав кредитку (як ФО), без доків дають ліміт? На сайті пишуть, що треба половину бухгалтерії з собою принести: контракти, виписку з рахунку і т.д. Вони приколюються чи на приколі?
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klug
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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