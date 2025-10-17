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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Добавлено: Пн 06 июл, 2026 16:55
Задача: є куплений випуск облігацій і бажання докупити його ще. На рахунку зараз не достатньо коштів для купівлі іще однієї облігації і їх потрібно додатково заводити для купівлі. Цей випуск є у списку облігацій, бо вже є куплені, при натисканні "купити" SSA свариться, що купувати можна лише за власні кошти і не показує наявність паперів. Як, не заводячи кошти, дізнатися чи є ці облігації у продажу?
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klug
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 17:46
klug писал(а):
Як дізнатися чи є ці облігації у продажу?
Мої облігації- зверху облігацій (+) Купити облігації. В цьому (+) перелік всіх облігацій, доступних зараз на продаж.
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Water
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 17:53
klug писал(а):
Як, не заводячи кошти, дізнатися чи є ці облігації у продажу?
У меня в SSA в базовой информации о бумаге (так, которая под кнопками продать и купить) между строчками цены продажи и даты погашения есть строчка "доступно для покупки" и там какое-то количество. Или то фикция?
Water писал(а):
Мої облігації- зверху облігацій (+) Купити облігації. В цьому (+) перелік всіх облігацій, доступних зараз на продаж.
Продукты -> Инвестиции мне кажется чуть более простым путём на этот экран
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moveton
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Добавлено: Вт 07 июл, 2026 15:44
Який дегенерат придумав врубити в пуш-повідомлення Макса Барського (фрагмент пісні) з якимись -10% на концерт чи щось таке? Слухав музику в навушниках, а тут якась параша як заволала. Кончені.
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Striker
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Добавлено: Вт 07 июл, 2026 16:17
Striker писал(а):
Який дегенерат придумав врубити в пуш-повідомлення Макса Барського (фрагмент пісні) з якимись -10% на концерт чи щось таке? Слухав музику в навушниках, а тут якась параша як заволала. Кончені.
Це частинка маркетингової кампанії банку, присвяченої нашому партнерському проєкту Open Air Fest від MAX BARSKIH 💙
Відповідні push-сповіщення мають звуковий супровід, але перепрошуємо, якщо це завдало вам дискомфорту 😔
Ми лише хотіли поінформувати поціновувачів артиста та всіх охочих про можливість зекономити на квитках!
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Добавлено: Вт 07 июл, 2026 17:04
Ви вже один раз з Мохнатіком промазали, знову вирішили повторити з якимось Махом.
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Кочевник
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:10
Sense Bank писал(а):
Це частинка маркетингової кампанії банку, присвяченої нашому партнерському проєкту Open Air Fest від MAX BARSKIH 💙
(...)
З повагою, Володимир 💎
Маркетинговый ход не удался.
Принимайте негативный отзыв и от меня.
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Driver
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 13:36
+1. До Мохнатіка цього Маха Варского.
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Кочевник
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:03
Amethyst писал(а): asti писал(а): Amethyst писал(а):
Для АТБ є РКО 100 грн при заборгованості в РД від 50 грн
Дякую. Хамелеон те саме?
Хамон вже не модно, беріть нову Sense. Він як Хамон, але тама немає РКО від слова зовсім...
От НЕ ЗНАЮ чи мона прив'язати АТБ до СЕнса, до Хамона ніззя було, а то Реда -- мона.
Зекономили б на РКО ))
Хамон картка платинум з безкоштовним доступом до лаунж в аеропортах, Сенс карта - бюджетна, найдешевша, без доступу до лаунж. Тому Хамон досі модніший
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Rimlyanin1
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