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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всего голосов : 106
Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 16:55

Задача: є куплений випуск облігацій і бажання докупити його ще. На рахунку зараз не достатньо коштів для купівлі іще однієї облігації і їх потрібно додатково заводити для купівлі. Цей випуск є у списку облігацій, бо вже є куплені, при натисканні "купити" SSA свариться, що купувати можна лише за власні кошти і не показує наявність паперів. Як, не заводячи кошти, дізнатися чи є ці облігації у продажу?
klug
 
Сообщения: 9230
С нами с: 18.08.14
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Поблагодарили: 1305 раз.
 
 
1
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 17:46

  klug писал(а):Як дізнатися чи є ці облігації у продажу?

Мої облігації- зверху облігацій (+) Купити облігації. В цьому (+) перелік всіх облігацій, доступних зараз на продаж.
Water
 
Сообщения: 4415
С нами с: 06.03.12
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Поблагодарили: 303 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 17:53

  klug писал(а):Як, не заводячи кошти, дізнатися чи є ці облігації у продажу?

У меня в SSA в базовой информации о бумаге (так, которая под кнопками продать и купить) между строчками цены продажи и даты погашения есть строчка "доступно для покупки" и там какое-то количество. Или то фикция?

  Water писал(а):Мої облігації- зверху облігацій (+) Купити облігації. В цьому (+) перелік всіх облігацій, доступних зараз на продаж.

Продукты -> Инвестиции мне кажется чуть более простым путём на этот экран :)
moveton
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Сообщения: 7167
С нами с: 23.03.18
Благодарил (а): 141 раз.
Поблагодарили: 916 раз.
 
 
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 15:44

Який дегенерат придумав врубити в пуш-повідомлення Макса Барського (фрагмент пісні) з якимись -10% на концерт чи щось таке? Слухав музику в навушниках, а тут якась параша як заволала. Кончені. :lol:
Striker
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Форумчанин року
 
Сообщения: 3412
С нами с: 15.02.20
Благодарил (а): 3707 раз.
Поблагодарили: 5971 раз.
 
 
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 16:17

  Striker писал(а):Який дегенерат придумав врубити в пуш-повідомлення Макса Барського (фрагмент пісні) з якимись -10% на концерт чи щось таке? Слухав музику в навушниках, а тут якась параша як заволала. Кончені. :lol:

Це частинка маркетингової кампанії банку, присвяченої нашому партнерському проєкту Open Air Fest від MAX BARSKIH 💙
Відповідні push-сповіщення мають звуковий супровід, але перепрошуємо, якщо це завдало вам дискомфорту 😔
Ми лише хотіли поінформувати поціновувачів артиста та всіх охочих про можливість зекономити на квитках!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Сообщения: 13365
С нами с: 18.02.13
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 1457 раз.
 
 
2
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 17:04

Re: Sense Bank

Ви вже один раз з Мохнатіком промазали, знову вирішили повторити з якимось Махом.
Кочевник
 
Сообщения: 2554
С нами с: 16.02.17
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Поблагодарили: 200 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 12:10

  Sense Bank писал(а):Це частинка маркетингової кампанії банку, присвяченої нашому партнерському проєкту Open Air Fest від MAX BARSKIH 💙
(...)

З повагою, Володимир 💎

Маркетинговый ход не удался.
Принимайте негативный отзыв и от меня. :x
Driver
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Сообщения: 495
С нами с: 13.06.16
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 13:36

Re: Sense Bank

+1. До Мохнатіка цього Маха Варского.
Кочевник
 
Сообщения: 2554
С нами с: 16.02.17
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 10:03

  Amethyst писал(а):
  asti писал(а):
  Amethyst писал(а):Для АТБ є РКО 100 грн при заборгованості в РД від 50 грн
Дякую. Хамелеон те саме?

Хамон вже не модно, беріть нову Sense. Він як Хамон, але тама немає РКО від слова зовсім...

От НЕ ЗНАЮ чи мона прив'язати АТБ до СЕнса, до Хамона ніззя було, а то Реда -- мона.
Зекономили б на РКО ))


Хамон картка платинум з безкоштовним доступом до лаунж в аеропортах, Сенс карта - бюджетна, найдешевша, без доступу до лаунж. Тому Хамон досі модніший
Rimlyanin1
 
Сообщения: 453
С нами с: 26.01.20
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  #<1 ... 1607160816091610
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