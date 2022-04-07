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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:46

  PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:38

  ol_zy написав:
  PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.


Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:33

Re: ПУМБ

Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:50

  Ascetic написав:Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.


источник из налоговой показывали или другое?
Cyprus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:27

Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:35

  Ascetic написав:Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год

норм, это практически ж/б источник :P
Cyprus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:30

big539 Вітаємо!
Рекомендуємо перевірити:
1. Чи включені сервісні повідомлення у Viber
Для цього перейти:
Дополнительно - Параметры - Вызовы и Сообщения - Сервисные сообщения
2. Чи активний канал ПУМБ.
Для цього:
Відшукати канал ПУМБ - нтиснути на символ "i" в правому верхньому куті,
перевірити чи увімкнено режим "Получать сообщения".
3.Варіант (якщо користувач iPhone),перевірити режим у Viber (Вызовы и сообщения) - конвертация Unicode /ZawGyi , коли конвертація відключена - клієнти можуть отримувати СМС замість Viber. Логіка роботи така, що якщо Viber на мобільному пристрої не може прийняти повідомлення, то клієнту надсилається СМС.
Також коди не надходять на Viber на Windows ( ПК та мобільні пристрої)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:29

PUMB
Это оно?
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big539
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  #<1 ... 80818283
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