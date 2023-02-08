|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:01
Alien
ах он воно що, знов все не для людей
))
Дяка за підказку, піду знов спробую.
-
root
-
-
- Повідомлень: 1200
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:39
Alien написав:root
Ви який пароль вводили? Останнім часом застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії. Сам тричі ввів неправильно. Потім через робота розблоковував. Щойно спробував - все працює
ПУМБа геть оскаженіла? То ж мав бути локальний ПІН. Рішення примусити користувачів змінити нормальний пароль для захисту "від усього світу" на 5-ти значний цифровий не може бути описано у жодних термінах, крім як заявами на звільнення усієї СБ банки.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7916
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:07
ПУМБ з ВсеКарти дає виводити скільки на добу?
І що зараз каже їхній фінмон?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1397
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:35
Alien написав:root
... застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії.
Ввів...
На екрані:
"Доступ до особистого кабінету ПУМБ-Онлайн можливий тільки у моб додатку
"
Це вже остаточно веб-версія недоступна?
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:11
Vatsyk, розблокування доступу треба робити через мобільний застосунок, потім уже можна скористатися веб-версією, якщо Вам вона ще доступна.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5169
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:12
Vatsyk написав: Alien написав:root
... застосунок вимагав змінити пароль доступу на 5тизначний числовий. Ось його й треба тепер вводити замість буквено-числового який раніше був у веб версії.
Ввів...
На екрані:
"Доступ до особистого кабінету ПУМБ-Онлайн можливий тільки у моб додатку
"
Це вже остаточно веб-версія недоступна?
Схоже що так. Бо я сьогодні заходив - все працювало. Ви мабуть більше місяця не заходили до свого веб кабінету а таких пумба позбавляє право на його подальше використання
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:26
Howl написав:Vatsyk
, розблокування доступу треба робити через мобільний застосунок, потім уже можна скористатися веб-версією, якщо Вам вона ще доступна.
Так моб застосунком я користуюсь, доступ є. А у вебверсію з паролем на вхід до застосунку (як було сказано вище) - не пускає.
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|