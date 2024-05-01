gering
Вітаємо!
Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:42
gering
Вітаємо!
Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
Додано: Сер 01 тра, 2024 17:08
лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
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