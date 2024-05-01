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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 532533534535

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:42

gering

Вітаємо!

Нам шкода, що сталася дана ситуація. Ми бажаємо розібратися детальніше та все перевірити. Просимо надати в приватні повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону, для перевірки ситуації що склалася.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:08

  gering написав:Обслуживание в кассе дно г.Винница -ложил валюту на карту сегодня-одну купюрю кассир не принимает и говорит купюра не не так блестит.-Спрашиваю ЧТО отсутствуют водяные знаки-порванная- или волоски там или бумага не то или маслом залита?Фраза- она не блестит-и всё.-кассир обьяснил что ето его право принять либо не принять купюру.Молча понял надо менять горе банк


лучшее средство от перхоти- гильйотина🤣
v57
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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  #<1 ... 532533534535
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