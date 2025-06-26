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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:58
PUMB написав:VASH
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Дані надіслав, прошу підтвердити отримання (черновик не зберігається)
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Додано: Сер 25 чер, 2025 17:53
Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
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arkavs
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:36
arkavs написав: Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.
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edgar_po
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Додано: Чет 26 чер, 2025 10:13
edgar_po написав: arkavs написав: Ferlakur написав:
Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.
Шо? Не все ещё сбежали?
Добьют таки банковскую систему (((
А був таки нормальний банк.
НБУ залякав своїми меморандумами.
Буде тепер як другорядний банк зі своїми забобонами.
Банку вистачить Ринатівських коштів, для пересічних став нецікавий.
Все ж вважаю, що банка таки співпрацює з клієнтами (береже старичків) в д̶е̶б̶і̶л̶ь̶н̶и̶х̶ оновлених реаліях
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