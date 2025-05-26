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ПриватБанк дозволив купувати
ОВДП через Приват24 цілодобово

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:37

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти ПриватБанку зможуть купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) через сайт Приват24 цілодобово.

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ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
R2
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Це дужехороша новина. Бо під час робочого дня купляти не те щоб зручно.
greenda59
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 16:30

Re: ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодоб

в моб. застосунку неможна придбати ОВДП? не можу знайти розділ ''цінні папери'' Зображення
GALeon
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