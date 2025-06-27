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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 651652653654 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 75 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 17 Всього голосів : 75 Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:41 VASH написав: Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.» Але отримав епічну відповідь «Запит на зміну ліміту відхилено. На купівлю ОВДП ліміт відсутній.»

ви купували овдп і вперлись в якийсь ліміт? після якої суми?

купую щомісяця овдп з дебетки і ніяких лімітів не відчуваю. ви купували овдп і вперлись в якийсь ліміт? після якої суми?купую щомісяця овдп з дебетки і ніяких лімітів не відчуваю. KVV Повідомлень: 1421 З нами з: 29.11.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:51 KVV

Справа у тому, що купівля ОВДП передбачає у подальшому й зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними. VASH Повідомлень: 721 З нами з: 26.10.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:00 VASH написав: зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними. зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.

не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам. не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам. KVV Повідомлень: 1421 З нами з: 29.11.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 180 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:36 PUMB написав: VASH

Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити. Вітаємо! Просимо в приватні повідомлення надати особисті дані, щоб ми могли перевірити.

Дякую, вже тільки що телефонували із банку (ліміт підвищено) Дякую, вже тільки що телефонували із банку (ліміт підвищено) VASH Повідомлень: 721 З нами з: 26.10.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:46 KVV написав: VASH написав: зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними. зворотній процес – отримання коштів при їх погашені, сплаті купонів, а відповідно і розпорядження ними.

не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам. не обов'язково отримувати всю суму назад на ПУМБ. я наприклад розпорошую по 6 банкам.

Дякую, так і намагаюся робити, але іноді виникають труднощі при купівлі відносно довгих паперів та виникненні у подальшому потреби у їх достроковому продажі (досить важко передбачити на який саме банк припадуть основні виплати). Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. Дякую, так і намагаюся робити, але іноді виникають труднощі при купівлі відносно довгих паперів та виникненні у подальшому потреби у їх достроковому продажі (досить важко передбачити на який саме банк припадуть основні виплати). Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції. VASH Повідомлень: 721 З нами з: 26.10.09 Подякував: 142 раз. Подякували: 163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:17 Ferlakur написав: Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%. Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Мені подібний пуш прислали сьогодні.

4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:

4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;

4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.

А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%? Мені подібний пуш прислали сьогодні.А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%? Julio Повідомлень: 318 З нами з: 12.10.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:30 Julio написав: Ferlakur написав: Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%. Прислали пуш у додаток, оновлення тарифів з 01.08. Будуть брити при розриві відносин, але по божескі - 1,5%.

Мені подібний пуш прислали сьогодні.

4.1. Введено комісію за переказ та зняття з рахунку 2903 коштів для клієнтів, яким відмовлено у підтриманні ділових відносин:

4.1.1. Додано п.4.15 "Переказ коштів на рахунок клієнта відкритий в іншому банку з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтриманні ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми;

4.1.2. Додано п.4.16 "Видача готівки через касу з рахунку 2903 після відмови клієнту у підтримані ділових відносин UAH/USD/EUR/GBP/PLN¹" та встановлено тариф на послугу 1,5% від суми.

А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%? Мені подібний пуш прислали сьогодні.А якщо отримувати кошти не з 2903, а з своїх діючих рахунків, то не бритимуть? Чи після відмови всі рахунки одразу закриваються і кошти з них виводяться на 2903? А якщо є поточна заборгованість по кредитній карті, вона гаситься наявними власними коштами на інших рахунках чи з 2903, теж з комісією 1,5%? Так, при розриві відносин за Фінмоном всі кошти отримуються з 2903.



А з погашенням кредитних зобов'язань може бути як і у інших банків:

заява то на погашення наявними особистими коштами у банкстера приймається, але розглядається... безкінечно довго і клієНт вимушений погашати зовнішніми коШтами.

Ото зробить невтішні висновки! Так, при розриві відносин за Фінмоном всі кошти отримуються з 2903.А з погашенням кредитних зобов'язань може бути як і у інших банків:заява то на погашення наявними особистими коштами у банкстера приймається, але розглядається... безкінечно довго і клієНт вимушений погашати зовнішніми коШтами.Ото зробить невтішні висновки! Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6498 З нами з: 05.05.21 Подякував: 495 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:22 VASH написав: Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом) Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом)

придивіться до ОщАду.

одразу в анкеті вкажіть свої мільйони в обороти і про вас забудуть. тим більше документи про доходи у вас є. придивіться до ОщАду.одразу в анкеті вкажіть свої мільйони в обороти і про вас забудуть. тим більше документи про доходи у вас є. KVV Повідомлень: 1421 З нами з: 29.11.18 Подякував: 68 раз. Подякували: 180 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:00 VASH А хоч на постійній основі підвищили ліміт чи так, як у них на сайті написано: "просимо вказати термін червень-липень", тоді немає змісту(( melkh

Повідомлень: 1021 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 651652653654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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