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#<1 ... 600601602603> Додано: Нед 29 чер, 2025 20:27 «Идея пришла из видео в Instagram», — говорит Том Эмери, с восхищением глядя на один из трех огромных дронов, которые он купил, чтобы выращивать кресс-салат на ферме в Хэмпшире .



Дрон оснащен четырьмя наборами вращающихся лопастей и способен перевозить до 50 кг удобрений, семян или кормов для разбрасывания или опрыскивания. Он является результатом нескольких лет кропотливых исследований компании Amery, часто использующей неожиданные уголки социальных сетей, посвященных сельскохозяйственным технологиям.



Амери и The Watercress Company, где он является управляющим директором, входят в число производителей продуктов питания, пытающихся использовать передовые технологии в одной из старейших профессий в мире, чтобы ускорить процессы и повысить производство в условиях экстремальных погодных условий . Это вызов, который правительство, похоже, осознает, включив агротехнологии в свою промышленную стратегию в начале этого месяца.



Компания инвестировала 80 000 фунтов стерлингов в беспилотники Agras T50, произведенные китайской компанией DJI и предназначенные для использования в сельском хозяйстве.

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Фермер также испытывает многоспектральные камеры, которые способны захватывать изображения в различных спектральных диапазонах — или диапазонах длин волн — далеко за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Изображения могут создавать «тепловую карту» полей, которые анализируются ИИ для оценки местоположения любых проблем с урожаем.



Компания Watercress Company внедряет инновации, которые Национальный союз фермеров (NFU) хочет видеть на большем количестве ферм Великобритании, поскольку производители продуктов питания стремятся работать более эффективно и устойчиво.



Однако в то время, когда многие фермеры испытывают финансовые трудности , NFU полагает, что лишь немногие найдут деньги или уверенность, чтобы инвестировать в новые и потенциально непроверенные технологии. https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/29/dawn-of-the-drone-age-how-agri-tech-is-boosting-production-and-morale ЛАД 2 Повідомлень: 34999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 23:09 Исследование показывает, что люди не становятся полностью «взрослыми» до ТРИДЦАТИ ЛЕТ



В свой 18-й день рождения вы, возможно, думали, что становитесь взрослым , но новое исследование показывает, что на самом деле это не так.



Исследователи из Кембриджского университета утверждают, что люди становятся полностью «взрослыми» только к 30 годам.



Однако, по словам экспертов, этот процесс сильно различается у разных людей: у некоторых людей переход происходит быстрее, чем у других.



Группа полагает, что их выводы могут иметь «серьезные последствия» для общества.



В настоящее время судебная система Великобритании признает совершеннолетним лицом лицо, достигшее 18 лет.



Исследования показали, что в действительности в мозге человека этого возраста все еще происходят бурные изменения, которые могут влиять на поведение и восприимчивость к расстройствам психического здоровья.



Процессы, включающие усиление проводимости нервов, создание нейронных сетей и «отсечение» нежелательных связей, начинаются еще в утробе матери и продолжаются десятилетиями.



Считается, что нарушения в работе мозга являются причиной печально известного трудного поведения подростков, типичным примером которого является персонаж комика Гарри Энфилда — подросток Кевин.



Профессор Питер Джонс из Кембриджского университета заявил журналистам на пресс-конференции в Лондоне: «На самом деле мы говорим о том, что определение того, когда вы переходите от детства к взрослой жизни, выглядит все более абсурдным».



«Это гораздо более тонкий переход, который происходит на протяжении трех десятилетий».



Он добавил: «Я полагаю, что такие системы, как система образования, система здравоохранения и правовая система, создают для себя удобства, имея определения».



Профессор Джонс — один из ведущих международных экспертов, принявших участие в конференции по нейронаукам, организованной Академией медицинских наук в Оксфорде.



Он подозревал, что, несмотря на юридическое определение совершеннолетия, опытные судьи распознали разницу между 19-летним обвиняемым и «закоренелым преступником» в возрасте около 30 лет.



«Я думаю, что система адаптируется к тому, что скрыто на виду, и что людям не нравится (идея) превращения гусеницы в бабочку», — сказал он.



«Не существует детства, а затем взрослости. Люди находятся на пути, на траектории».



Американский коллега профессор Дэниел Гешвинд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подчеркнул степень индивидуальной изменчивости в развитии мозга.



Он отметил, что по практическим причинам системы образования ошибочно склонны фокусироваться на группах, а не на отдельных людях.



Профессор Гешвинд добавил: «Это более масштабные вопросы, выходящие за рамки науки.



«Если убрать одну вещь, так это то, что существуют индивидуальные траектории, (и) что развитие происходит на протяжении десятилетий. Но это варьируется от человека к человеку».



Ключевой темой встречи стали исследования серьезных психических расстройств, таких как шизофрения.



Раньше считалось, что шизофрения и другие психотические состояния имеют исключительно генетическую причину, однако теперь известно, что они возникают в результате сложного взаимодействия генов и влияния окружающей среды.



Шизофрения обычно диагностируется у подростков старшего возраста, а риск развития заболевания резко снижается после 20 лет.



Считается, что закономерность заболеваемости связана с развитием мозга. Как только мозг отсортирует свои схемы и окончательно «созреет», риск психоза значительно уменьшается.



Профессор Джонс сообщил, что исследования показали, что люди, живущие в городах, особенно бедные и мигранты, сталкиваются с повышенным риском серьезных психических расстройств.



Он утверждал, что городская жизнь создает «мощный коктейль» экологических влияний, которые могут повлиять на развивающийся мозг.



Он сказал: «Быть ​​мигрантом — это не просто принадлежность к какой-то конкретной группе, это принадлежность к меньшинству внутри большинства.



«Вероятно, это связано с необходимостью постоянно находиться начеку. Я имею в виду низкий уровень бдительности, который испытывают меньшинства, когда живут в принимающих сообществах».



Профессор Джонс сослался на одно исследование, посвященное населению, проживающему на окраинах Парижа (Франция), которое показало, что принадлежность к меньшинству в три раза увеличивает риск шизофрении.



В рамках продолжающегося в США исследования «Мозг подростков и когнитивное развитие» отслеживается прогресс почти 12 000 детей в возрасте от девяти до десяти лет с целью выявления ранних признаков будущих проблем с психикой. https://www.mirror.co.uk/science/people-dont-become-fully-adult-14156227 Тут есть любители длинных цитат, поэтому в отсутствие Виталика позволю и себе: Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 чер, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 23:34

Надеюсь, такие исследования превратят в конце концов психологию в науку.

Исследователи из Университета Вермонта обнаружили, что для изменения мозга подростка достаточно одного курения каннабиса.



Его часто называют одним из самых безвредных наркотиков, но новое исследование показывает, что каннабис может быть не таким уж безопасным, как считалось.



Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вермонта, показало, что для изменения мозга подростка достаточно всего лишь одного курения каннабиса.



Команда обнаружила, что курение наркотика до 14 лет приводит к увеличению объема «серого вещества» в нескольких ключевых областях мозга, связанных с памятью и эмоциями.



И что самое тревожное, последствия этих изменений остаются неизвестными.



Примерно в возрасте 14 лет мозг подростка подвергается своего рода «обрезке», в ходе которой удаляются нежелательные нейронные связи, что позволяет укрепить наиболее важные из них. ... https://www.mirror.co.uk/science/smoking-cannabis-just-once-takes-13858352



Исследователи используют МРТ-сканеры для изучения изменений в структуре мозга у детей, пользующихся экранами



Родители часто прибегают к этому способу, чтобы развлечь своих детей, но, похоже, если позволить ребенку играть на экране телефона или планшета, это может иметь серьезные последствия.



Новое исследование Национального института здравоохранения показало, что у детей, которые проводят за экранами более семи часов в день, происходят физические изменения в мозге .



В ходе исследования, которое все еще продолжается, ученые используют МРТ-сканеры для изучения изменений в структуре мозга у 11 874 детей, которые регулярно пользуются экранами.



Первая партия результатов, показанная в программе «60 минут» на канале CBS, показала, что дети, проводившие перед экранами более двух часов в день, набирали более низкие баллы по тестам на знание языка и мышления.



И что тревожно, у детей, проводивших за экраном более семи часов в день, наблюдалось преждевременное истончение области мозга, называемой корой.



В программе CBS «60 минут» доктор Гайя Доулинг, научный сотрудник, работающая над исследованием, сказала: «Мы не знаем, вызвано ли это временем, проведенным перед экраном



«Мы пока не знаем, плохо ли это.



«Мы не увидим, есть ли результаты, связанные с различиями, которые мы видим на этом снимке, пока не проследим за ними в течение определенного периода времени». https://www.mirror.co.uk/science/children-who-use-screens-more-13749090



По словам ученых, сканирование мозга может быть достаточным для того, чтобы определить, вырастет ли ребенок творческим человеком.



По их словам, идея о том, что люди с доминирующим правым полушарием мозга более креативны, является мифом, однако связь между двумя полушариями действительно помогает определять креативность.



Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош», — сказал доктор Дэвид Дансон из Университета Дьюка в Северной Каролине.



Полученные результаты также можно использовать для выявления ранних признаков деменции и других неврологических заболеваний.

......

Компьютеры, обученные анализировать данные и выявлять различия в структуре мозга, не обнаружили статистических различий в связях внутри полушарий или между мужчинами и женщинами.



Но когда они сравнили людей, набравших 15 процентов лучших результатов в тестах на креативность, с теми, кто попал в 15 процентов худших, у тех, кто набрал больше всего баллов, оказалось значительно больше связей между правым и левым полушариями.

Различия были в основном в лобной доле мозга.

........ https://www.mirror.co.uk/science/brain-scan-could-reveal-youre-9897782 И три заметки покороче.Надеюсь, такие исследования превратят в конце концов психологию в науку. ЛАД 2 Повідомлень: 34999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 00:21 ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... alibob Повідомлень: 667 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 02:07 alibob написав: ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... ЛАД""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'От вам і "Професія" Азімова... а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? Banderlog

Повідомлень: 3054 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 10:24 Hotab Повідомлень: 15553 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 10:53 Banderlog написав: alibob написав: ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... ЛАД""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'От вам і "Професія" Азімова... а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури?

Думаю, мало кто будет возражать против более-менее гарантированной занятости для своих детей, тем более социально полезной.

При условии, что оплата труда условного ассенизатора позволит ему выплачивать ипотеку на двушку и т.п.

Лично участвовал в дискуссии, в которой выпускница иняза высказала согласие всю жизнь работать в поле при условии направления туда неким абстрактным "суперкомпьютером", который точно знает, что лучше для всех. Думаю, мало кто будет возражать против более-менее гарантированной занятости для своих детей, тем более социально полезной.При условии, что оплата труда условного ассенизатора позволит ему выплачивать ипотеку на двушку и т.п.Лично участвовал в дискуссии, в которой выпускница иняза высказала согласие всю жизнь работать в поле при условии направления туда неким абстрактным "суперкомпьютером", который точно знает, что лучше для всех. anduzenko

Повідомлень: 287 З нами з: 18.10.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 16:02 Banderlog написав: alibob написав: ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... ЛАД""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'От вам і "Професія" Азімова... а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури?

Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают + платить будут нормально, как написал anduzenko, то почему бы и нет. Но пока это мечты. Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают + платить будут нормально, как написал, то почему бы и нет. Но пока это мечты. ЛАД 2 Повідомлень: 34999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 16:28 ЛАД написав: Banderlog написав: alibob написав: ЛАД

""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.



«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'



От вам і "Професія" Азімова... ЛАД""Благодаря этому прорыву можно будет проводить скрининг молодых людей, чтобы они знали, в чем, скорее всего, преуспеют в школе, что поможет им выбрать ранний карьерный путь.«Возможно, сканируя мозг человека, мы сможем определить, в чем он, скорее всего, хорош»"'От вам і "Професія" Азімова... а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури? а толку? Допустим сканування покаже що у вашої дитини схильність до роботи асєнізатором... і? Ви махнете покірно рукою і будете вкладатись в навчання сусідської в якої схильність до адвокатури?

Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают + платить будут нормально, как написал anduzenko, то почему бы и нет. Но пока это мечты. Назовут как-нибудь "оператор установок по переработке отходов" или ещё что покрасивее придумают + платить будут нормально, как написал, то почему бы и нет. Но пока это мечты. як г-но не називай...) ото вчепились всі до асенізатора... мав на увазі низькокваліфікований фізичний труд.

Є престижні професії є не дуже. Тому коли дали батькам змогу самим платити за освіту, масово наплодилось юристів і менеджерів. В лікарів ще яка не яка отсічка дурнів працювала а тут плати бабло і йди в сторону мрії про адвокатуру) як г-но не називай...) ото вчепились всі до асенізатора... мав на увазі низькокваліфікований фізичний труд.Є престижні професії є не дуже. Тому коли дали батькам змогу самим платити за освіту, масово наплодилось юристів і менеджерів. В лікарів ще яка не яка отсічка дурнів працювала а тут плати бабло і йди в сторону мрії про адвокатуру) Banderlog

Повідомлень: 3054 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 чер, 2025 16:47 Banderlog написав: .............

Є престижні професії є не дуже. Тому коли дали батькам змогу самим платити за освіту, масово наплодилось юристів і менеджерів. В лікарів ще яка не яка отсічка дурнів працювала а тут плати бабло і йди в сторону мрії про адвокатуру) .............Є престижні професії є не дуже. Тому коли дали батькам змогу самим платити за освіту, масово наплодилось юристів і менеджерів. В лікарів ще яка не яка отсічка дурнів працювала а тут плати бабло і йди в сторону мрії про адвокатуру)

В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили. У нас их пока столько не нужно. Образовалось много лишних. Соответственно, зарплаты так себе, а многие просто не нашли работу. И пошли... "в сторону мрії".

Почитайте, что пишет rjkz о престижности профессий в США, главное - доход. Я, правда, сомневаюсь, что настолько уж безразлично относятся к профессии, но где-то примерно так и есть. В юристы-экономисты массово пошли, ожидая хороших зарплат/доходов. Поначалу так и было - после перехода к капитализму их сильно не хватало. Но переборщили. У нас их пока столько не нужно. Образовалось много лишних. Соответственно, зарплаты так себе, а многие просто не нашли работу. И пошли... "в сторону мрії".Почитайте, что пишето престижности профессий в США, главное - доход. Я, правда, сомневаюсь, что настолько уж безразлично относятся к профессии, но где-то примерно так и есть. ЛАД 2 Повідомлень: 34999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 600601602603> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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