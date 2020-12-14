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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12380123811238212383
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:39

  Frant написав:Зовсім не гуд, під оренду.
Хіба що для п.Флаймена, найдешевший сегмент ринку.

Місцеві хом'ячки не розуміють, що відбувається з економікою пшенично-олійної держави під ударами московитів і керівництвом квартальщиків.
Вона стрімко падає в прірву.
Зараз час купляти не квартири, а гречку і банки з тушонкою.

Колись би розглядав варіанти до 15куе біля ШРТ КРЖН, був момент у 2014-2015 18куе +- там десь на лісмасиві за вбиту гостинку, але вирішив, що ліпше оКРЖН взяти новобудову. А потім появилися нахалбуди КРЖН, і тема гостинок потухла, тим більше що зараз 28куе, це з поправкою на інфляцію було би тоді біля 22куе, і питання "для себе а не в оренду не строїть як тоді"
flyman
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