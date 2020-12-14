Frant написав:Зовсім не гуд, під оренду.
Хіба що для п.Флаймена, найдешевший сегмент ринку.
Місцеві хом'ячки не розуміють, що відбувається з економікою пшенично-олійної держави під ударами московитів і керівництвом квартальщиків.
Вона стрімко падає в прірву.
Зараз час купляти не квартири, а гречку і банки з тушонкою.
Колись би розглядав варіанти до 15куе біля ШРТ КРЖН, був момент у 2014-2015 18куе +- там десь на лісмасиві за вбиту гостинку, але вирішив, що ліпше оКРЖН взяти новобудову. А потім появилися нахалбуди КРЖН, і тема гостинок потухла, тим більше що зараз 28куе, це з поправкою на інфляцію було би тоді біля 22куе, і питання "для себе а не в оренду не строїть як тоді"