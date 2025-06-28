А мені підтримщик Акорду сказав, що єПідтримки у них немає. Як її відкрити, в ІБ і МІБ не знайшов, хоча в Дії наче значиться можливість.VASH написав:Буду вдячний за підказку щодо вибору додаткового банку (на теперішній час співпрацюю з Сенс, ПУМБ, Приватом та Акордом). Основні критерії вибору банку – мінімальні тарифи на зарахування/перерахування коштів, зняття готівки, наявність картки єПідтримка (для купівлі у Дії), наявність функціонального мобільного застосунку, швидкість проведення операцій, ну й звісно адекватна політика банку щодо лімітів на операції.
І ще проблема поповнення через термінал ліміт до 5т/доба, який не можу підняти. ІзіПей каже, що Акорд встановив, підтримщик Акорду - ІзіПей