Брати в оренду авто за кордоном!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:39
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:04
24589 В моей Нокии нет возможности оплатить телефоном. Когда покупала, даже не уточнила, т.к. не предполагала, что ее не будет. Поэтому и проблема с виртуальной картой. Можно спокойно оплачивать с компа, но не в магазине.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:09
Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?
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