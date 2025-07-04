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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:39

  flysoulfly написав:
  Hella написав: пластик, то даже неименной
a именной нáшо?
Брати в оренду авто за кордоном! :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:04

24589 В моей Нокии нет возможности оплатить телефоном. Когда покупала, даже не уточнила, т.к. не предполагала, что ее не будет. Поэтому и проблема с виртуальной картой. Можно спокойно оплачивать с компа, но не в магазине.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:09

Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?
Visky
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