24589 В моей Нокии нет возможности оплатить телефоном. Когда покупала, даже не уточнила, т.к. не предполагала, что ее не будет. Поэтому и проблема с виртуальной картой. Можно спокойно оплачивать с компа, но не в магазине.
Visky написав:Navegantes А добовий? На підтримці сказали, що 100т, як і в касі, але я не вірю. 2 роки тому, здається, був 1т за раз і 4т доба, зовсім туго
Я цілком вірю, що добовий 100 т В документі "Ліміти на здійснення операцій по рахункам Клієнтів-фізичних осіб, які ініціюються з використанням банківських платіжних карток та систем дистанційного обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу АТ «ПУМБ» та на здійснення операцій, що проводяться з використанням платіжних карток, емітованих іншими банками" немає окремого добового ліміту
Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна? За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати. Добовий ліміт там є: Зняття готівки по одній БПК Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15. Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна? За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати. Добовий ліміт там є: Зняття готівки по одній БПК Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15. Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:
Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна? За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати. Добовий ліміт там є: Зняття готівки по одній БПК Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15. Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням: