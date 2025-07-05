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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 75
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
17
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:07

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна?
За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати.
Добовий ліміт там є:
Зняття готівки по одній БПК
Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15.
Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т


У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне
інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по
рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/82 ... 2/rahunok-
u-banku-limiti-na-bpk.pdf, та є невід’ємною частиною Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб.
Ще раз дякую. Саме цей документ я і знаходив, він без дати і лім. там 3 000 USD/доба, що більше 100т, і він співпадає з аналогічним док-том від 21 р., от я і засумнівався в його чинності

1. там нове лого
2. там пише обмеження на МСС 6211, якому тільки місяць, тож він свіжий
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