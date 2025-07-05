Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна? За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати. Добовий ліміт там є: Зняття готівки по одній БПК Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15. Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням: